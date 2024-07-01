台股6月勁揚1,858點，漲幅8.7%，激勵台股基金表現。統計至6月27日，規模20億元以上中大型台股基金，6月以來前三名績效打敗大盤，最高達9.4%。投信法人建議，台股長線行情看俏，投資人可定期定額切入相關基金。

台股上周雖跌221點，但6月大漲1,858點，為史上第四強單月漲點、史上最強6月。展望後市，就總體經濟面而言，日盛投信台股投資研究團隊表示，國發會27日發布最新景氣概況，5月景氣對策信號綜合判斷分數35分，與4月持平，景氣燈號連續亮出今年來第二顆黃紅燈，內外需穩定擴張。而受惠AI等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口也維持綠燈，加以領先及同時指標續上升，國內景氣持續回溫。

台股一般型基金績效 圖／經濟日報提供

就股市來說，日盛投信台股投資研究團隊分析，下半年進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會、輝達AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，相關AI、蘋果等概念股及供應鏈續任盤面要角。第3季電子傳統旺季到來，AI Server供應鏈第3季開始進入出貨旺季，需求動能好轉，AI伺服器GPU供應不足問題正在緩解。

IEK估計，2023年、2024年AI伺服器出貨量可達118.3萬台、150.4萬台，2026年AI伺服器出貨量達236.9萬台，2022~2026年的年複合成長率可達29%，AI伺服器需求強勁。

此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS／ODM、散熱模組、PCB／CCL、高速傳輸、AI PC、AI手機相關零組件、IC通路等族群也可同步關注。

富邦投信也指出，台北國際電腦展大會後，新的AI科技聚焦軟體應用級別的想像，AI PC、AI手機預期將陸續成為重要焦點。在非電族方面，營建、金融兩大傳產領域目前研判景氣度佳，有機會成為拉動指數的亮點產業。整體來看，台股後市可望類股輪動齊漲，預期指數仍有空間。