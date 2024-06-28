股債迎多頭 下半年聰明投資

今年上半年在市場持續期待美國開始降息、及AI再度掀起股市熱潮下，台灣的股債市場交投相當熱絡。由於相關兩大議題仍持續在下半年發酵，一旦降息，在資金環境趨於寬鬆下，有於利股債的表現。

法人圈認為，接下來的投資，著重「股票買成長、債券買收益」，但因股市評價面已相對偏高，操作宜採取定期定額分批布局策略因應高檔震盪，以累積部位掌握後市行情。

投信發行投資國內基金績效 圖／經濟日報提供

股市方面，凱基投信表示，高利率環境持續，企業借貸成本壓力居高不下，財務體質較佳的大型企業，不僅抵禦資金成本墊高影響的能力較好，也更有能力兌現業績保持穩定、盈餘高成長、淨利率上揚、高ROE的基本面利多，股價較具表現機會。

其中，又以全球大型高品質成長股、台灣低波動高股息股、AI趨勢概念股為投資首選，並搭配受惠景氣輪動的企業；產業則可留意資訊科技、通訊服務、非核心消費，及半導體、金融、工業、REITs。

台股受惠AI相關企業資本支出持續增加，上市櫃企業獲利持續上修且增長強勁，評價面上修可望帶動表現空間，因此可透過高股息低波動ETF加碼台股。

在降息環境下，投資人該挑選什麼標的才能提升投資效益呢？台新投信表示，下半年投資方向，仍以配息型ETF為首選，因為預期市場震盪加大，ETF透過一籃子股票投資，可分散風險，另一方面，透過定期配息增加彈性的現金流，放大投資效益。

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，台股短線震盪幅度將加大，此時布局中小型ETF可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，有助降低波動度。

另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳。

黃鈺民表示，高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準。

據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數在2021~2023年，每年股利率水準皆勝過MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均股利率回測數據高達7.62%，顯示長期而言，投資於永續高息中小型股，能創造最佳收益，為長期資產配置的好標的，為退休族的理財優選。

債券方面，台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌。

而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

而長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果聯準會（Fed）開啟降息循環，價格彈升幅度也較為明顯。