AI、半導體題材 有看頭

今（2024）年上半年台股ETF績效排行榜揭曉。根據CMoney統計，國內54檔台股原型ETF中，以富邦科技ETF（0052）奪下台股原型ETF上半年績效冠軍；科技主題ETF則以新光臺灣半導體30 ETF（00904）以29.7%的含息報酬，優先取得國內五檔半導體ETF績效第一名的佳績。

投信法人表示，國內ETF規模上達5兆元，成為國人最愛的理財工具之一，上半年全球AI火紅，帶旺台股強勢表現，領先全球其他主要指數。

目前台股重要權值股均線格局好轉，指數緩步墊高，下半年持續看好半導體及AI供應鏈兩大產業，尤其是重量級半導體權值股，直接受惠於「全球AI產業化」、「全球產業AI化」兩大轉型趨勢，代表半導體產業景氣直接受惠AI主流大行其道。

新光臺灣半導體30 ETF （00904）經理人詹佳峯指出，今年台灣整體半導體產業，維持和緩漸進的復甦趨勢，下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡，不少廠商鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長。

另外，AI手機如iPhone 16新品周期出現、AI穿戴裝置及AI PC等邊緣AI業績股將陸續表態，帶旺半導體產業2024至2026年成長趨勢大有可為。

詹佳峯看好未來全球AI需求不止、半導體多頭趨勢不止。現階段，台灣半導體供應鏈是全球AI的最佳盟友，AI應用快速進展，持續推動全球市場對半導體先進製程、高頻寬記憶體需求大量爆增，短期間內台廠相關產能供不應求，有助提振國內半導體景氣維持擴張趨勢。

7月是台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約2,926.1億元現金股息，可望增添台股資金活水，有助於提供第3季半導體類股大添資金柴火，半導體ETF股價有望繼續向上攻堅，股價維持「有基之彈」。