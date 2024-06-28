基金特蒐／野村全球品牌 穩中求勝

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐指出，在不確定性仍高的環境下，選股尤其重要，看好成長動能強、能見度較高的企業。戰略安全、高利率環境、環保節能等三大領域，將持續是投資主軸。

野村全球品牌基金成立於2002年，投資全球知名品牌，鎖定各產業中穩定成長、且具潛力的國際級公司，但不限於名牌消費企業。基金淨值從成立時的10元，成長到超過53元，帶給長線投資人穩健的回報；今年來上漲逾22%，在同類型金中名列前茅。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐。 野村投信／提供

到5月底，野村全球品牌基金主要布局在美國、比重達72.5%；其次是日本、英國、法國、台灣等，流動資產占4.6%；產業以軟體服務股占19.6%最高，其次為生技製藥股的15.2%、資本財股的14.8%、半導體股的11.4%。基金的前五大持股為微軟、禮來（Eli Lilly）、輝達、亞馬遜、Salesforce。

呂丹嵐看好「SHE」大趨勢，也就是戰略安全（Security）、高利率（High Interest Rate）、環保節能（Environment）。

呂丹嵐小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

在這樣的投資主軸下，她採取槓鈴策略，槓鈴一端是加碼高品質、高成長的大型權值科技股，特別是人工智慧（AI）相關；另外一端則是尋找企業本身有轉型計畫、內部改善策略而提高本身獲利能力者，部分是中小型股票。

野村全球品牌基金核心配置大致有三大類股，即績優股（可持續繳出高品質營運數字的企業）、成長股（可持續性高的成長主題）、超額報酬較高的個股（多屬科技、消費、醫療生技、工業等類股）。

呂丹嵐指出，至於基金的衛星配置，挑選企業具有營運計畫且執行力佳、能強化營運甚至出現轉機。另外，企業若能大幅受惠總體環境重要轉折點，也會納入衛星部位。

舉例來說，金融、地產、非核心消費等，可望受惠於高利率環境。有些個股是新能源或新技術的領導者，可望受惠於美國降低通膨法案。另外，像是高品質、高投入資本回報率（ROIC）、高獲利的個股，通常能創造高現金流。

呂丹嵐持續看好AI是長期主題，並且隨著時間會逐漸由武器供應商／硬體逐漸轉向裝置商、軟體，最後是內化較強的企業，提高企業生產力。她也持續看好美國消費相關、長期受惠較高利率（如房市）、戰略概念相關（如供應鏈移轉相關或國防）。

呂丹嵐近期調整方向更重視選股，配置也較過去更廣。就產業來看，她降低生技股比重，因為高而久的利率環境，仍壓抑生技股評價與融資能力。她認為，川普若當選美國總統，可能不利通貨膨脹降溫，這是中期潛在風險。基金的景氣循環股部位也進行換股，以消費相關為主，會依據公司財報結果及展望來調整。

基金參考指標、消費基金新台幣報酬率、基金前五大持股

展望後市，呂丹嵐認為，美股持續樂觀，已反映經濟動能，但短期漲多需要休息。科技股，特別是AI題材也已反映後續成長動能，相關類股持續輪動，短期內等待更多題材推動力。整體來看，市場仍以選股為主，重心仍放在高品質、高成長能見度、高獲利率的績優股。