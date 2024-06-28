境外股債基金 績效正點

6月境外股債基金績效齊揚，總計本月以來，至26日，國內核備的970檔境外基金平均上漲1.05%，其中，股票型基金平均上漲1.14%，勝過債券型基金平均上漲0.87%。

法人分析，6月基金表現亮麗，主因聯準會雖預期2024年僅會降息1碼，但2025年可望降息四次，立場鷹中帶鴿，加上Nvidia、蘋果等巨頭相繼宣布釋出AI相關新產品，激勵樂觀情緒。

6月來國內核備境外產業型基金績效

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper分析聯準會的利率政策步調時指出，有跡象顯示，美國正在經歷「雙速經濟」，低收入家庭面臨巨大壓力。美聯準會希望美國經濟放緩到足以啟動降息的程度，但又不希望經濟過分放緩以至陷入衰退。

富蘭克林證券投顧相對樂觀地表示，在AI熱潮引領下，券商對美股及相關AI股票投資前景更加樂觀。而整體來看，預期第3季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍需耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。

在此背景下，進一步檢視6月來境外基金表現，由於市場對降息預期保持樂觀，帶動科技和生技等利率敏感領域走揚，分別上漲5.74%、5.1%，科技股還受到Nvidia宣布推出次世代Rubin架構晶片、蘋果將推出Apple Intelligence的AI功能等消息提振，以及多家投行在AI熱潮持續延燒下紛紛上修Nvidia、微軟、蘋果、Dell、美光、Arm等巨頭以及整體史坦普500指數目標價，促使美股基金6月來上漲3.59%，科技股為主的台股基金亦上漲6.58%。

印度基金表現居冠，上漲6.89%，因總理莫迪所屬人民黨選情雖未如預期樂觀，但在主要友黨支持下仍可望順利組建新政府，延續當前的政策，讓市場鬆口氣。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示，印度將繼續維持長期結構性成長，根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，印度將在2027年成為全球第三大經濟體。未來莫迪政府施政重心將聚焦於透過生產連結激勵計劃（PLI）發展製造基地，將基礎建設成長自公共部門轉向民營部門，並專注於包含再生能源、刺激消費，並可能重新關注農村收入等面向，可從中發掘長期受惠投資標的。