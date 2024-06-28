印度股擁題材 Q2寫佳績

第2季以來，受到經濟持穩、通膨趨緩、AI科技題材持續發酵等因素加持，不少股市先後寫下歷史新高，也帶動相關基金表現，整體來看，第2季以來投信發行的海外股票基金表現漲多跌少，若以前十名來看，又尤以印度基金、科技基金占據最多席。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從基本面來看，印度經濟強韌態勢不變，GDP已連續三季優於預期，全年預估落在8.2%的高水準，主要受惠於投資帶來的乘數效應，通膨則持平，維持穩定狀態，故印度央行也連續八次維持利率和政策立場不變，後續將觀察7、8月雨季對蔬果價格影響再決定是否有降息空間。

此外，在企業財報方面，市場預估今、明兩年EPS成長率將維持15%以上的表現。故從經濟面與企業營運面來看，都持續給予印度股市堅實的支撐。

林光佑指出，從政策角度看，印度大選落幕，總理莫迪順利連任，聯合政府執政無礙改革與經濟推進，且日前公布的內閣人選，關鍵部會包括內政、財政、國防、外交等多由上屆閣員續任，也意味著先前政策的延續性高，對於印度經濟與產業中長期發展有益，且外國供應鏈移轉至印度的趨勢亦未變，故整體而言，對印度股市後續表現仍正向看待。

在投資布局方面，包括鐵公路、基建、電力、國防、可選消費、房地產等相關類股可持續關注。台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度5月製造業PMI為57.5，5月服務業PMI則為60.2，反映印度經濟的韌性與活力。

此外，印度在MSCI新興市場與亞股指數權重調升，已於5月底生效，預估將為印度股市帶來37億美元的被動基金金流，將強化外資回補持股動能。