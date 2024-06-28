多重資產基金 逆勢走升

近一個月包括MSCI世界指數、美股及部分歐亞股市都回檔，不過訴求運用不同資產，以期發揮追漲抗跌的多重資產型基金逆勢上漲。根據理柏統計，以境外美元各類混合型基金為例，近一個月逾八成均繳出正報酬，顯示多重資產策略奏效。

投信法人表示，多重策略就是希望能藉由不同資產的組合，在面對市場波動較大之際，憑藉股、債與可轉債等多元資產的互補與互助，一方面掌握趨勢、另一方面又有下檔支撐與息收的保護，有助於投資人從容掌握長線趨勢，不用太擔心市場波動對投資組合造成的潛在影響。

安聯投信指出，當前環境特徵是經濟成長強勁、利率前景不確定，資金快速輪動。由此看來，資產配置課題就變得更為重要；也因此，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和基本面。

展望後市，安聯投信表示，考量政策步調仍具有不確定性，在多頭行情延續可期情況下，以複核資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，可降低震盪也有助掌握輪動行情。

在股市部分，只要降息次數減少或降息延後是因需求健康如美國，或經濟成長回升如中國和歐洲，股市就有望獲得支撐。通膨頑固及經濟成長平緩則可能較為不利，但這種情況看來暫時不大可能發生。

其次，經濟成長擴散到美國以外地區將為強勢股市奠定更廣泛基礎。先前被忽視的市場如中國股市或英國富時100指數，最近開始迎頭趕上。再從類股角度看也是這樣，安聯投信表示，AI等領域以外的部分產業，也開始逐步受惠經濟回溫、較低基期等投資價值浮現而漸漸受到關注。

根據駿利亨德森投資統計，股六債四的資產配置可有效降低資產的波動幅度。野村投信指出，透過股債資產的配置，不僅能有效減低資產波動程度，也能參與股市上漲帶來的資本利得機會，是最適合投資人的方式。