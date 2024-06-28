主動型商品 逢低進場

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經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股科技基金一周績效前十強
台股科技基金一周績效前十強

根據CMoney統計，近一周台股科技型基金績效前十強平均績效0.5%，超越台股大盤跌0.9%的表現，前三名台中銀數位科技、新光創新科技及國泰科技生化皆有1%以上漲幅。法人建議透過科技主動型基金，抓住AI及半導體起飛期投資機會。

台股科技型基金一周績效前十強依序為：台中銀數位時代、新光創新科技、國泰科技生化、兆豐電子、兆豐台灣先進通訊、合庫台灣高科技、野村高科技、聯邦精選科技、野村e科技、華南永昌未來科技。

法人表示，今年下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮，需求預期將優於今年上半年，推升半導體產業動能向上，2025年將進一步向上，而在AI帶動第四次工業革命引領半導體需求持續成長下，根據國際半導體產業協會預估2030年產值將可見到達1兆美元。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，美銀美林Global Wave指標是衡量全球經濟榮枯的重要指標，目前開始反轉向上，該指標一旦觸底反彈後，全球股票未來半年報酬率及上漲機率均優，而其中半導體股票將會是領先表現板塊之一；因此短線半導體類股如遭遇震盪或進入整理，反而將會是較佳的中長線進場布局時機。

2024年全球半導體庫存調整接近尾聲，終端產品需求可望逐漸回溫，車用、高效能運算及AIoT等長期需求支持下，半導體市場預期可回復成長軌道，目前全球半導體產業資本支出規模皆受惠於客戶訂單動能強勁。

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