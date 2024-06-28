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期街口布蘭特正2 半年漲23%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

期街口布蘭特正2（00715）六個月以來的漲幅達23.77%，位居台股ETF之冠。投信法人表示，OPEC+額外減產延至9月有助庫存去化、歐洲與中國大陸持續復甦，以及美夏季旺季來臨，2024年下半年油價將具備支撐，若中東地緣政治升溫將助長上行力道。

街口投信表示，長期趨勢可能受到能源結構轉型，預期全球石油需求將於2035年前達峰，其中，能源效率提高、電動車占比由2030年15%提高到2040年47%；道路運輸燃料需求下降被石化、航空燃油需求成長抵消，預期2025年後，全球原油供給超過需求，因來自美國與其他非OPEC國家增產。

不過，歐盟碳價在未來幾年可能使油價成本逐年墊高，歐盟為全球綠能政策領頭羊，下半年留意歐洲政治右翼崛起可能使貿易保護主義興起、並影響綠能政策轉趨保守。美國大選若是共和黨勝出，亦較不利於美國綠能政策推展。

EIA在6月最新報告指出，預估下半年原油市場供不應求，預期全球庫存在2025年上半年將逐季增加。當全球油市供需進入緊張階段，通常有利於支撐油價走勢。

OPEC在6月會議延續減產，並於9月後逐步取消額外減產（每日220萬桶）。顯示沙烏地阿拉伯為首的策略轉變，此前OPEC重點是消耗過剩庫存並將價格推向每桶100美元；現在轉為爭取過去兩年被美、加、巴西和圭亞那奪走的原油市場份額。OPEC+為提高市占率，將藉降價使非OPEC產油國產量成長放緩，並促使全球原油消耗成長加快。第3季觀察全球燃油裂解價差是否需求轉強，並留意中東區域衝突的風險仍未解除。

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