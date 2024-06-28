生醫基金 下半年題材多

美股四大指數震盪，不畏通膨影響的生技醫療指數，包括NBI指數、MSCI醫療保健指數均維持震盪向上。法人表示，2024年第2季財報將陸續公布，預估下半年中大型新藥股價成長動能可期，全球生技醫療基金在降息及併購題材中反彈。

新光全球生技醫療基金經理人簡秀君表示，近期生醫臨床實驗陸續公布，帶動中小型醫藥股價成長，7月仍看好中小型醫藥股、醫材股為主，基金操作策略會提高中小型醫藥和醫材股比重，並搭配視總經及市況伺機而動的醫療保險股等。

簡秀君認為，今年許多大型藥廠的專利陸續到期，在有望降息的有利條件下，部分中小型醫藥股有被收購題材，預料併購是下半年生醫股價催化劑之一。

至於中大型製藥股，主要著眼於下半年景氣復甦，簡秀君表示，近來明星級減重藥物，包括禮來、諾和諾德、安進等，持續看好未來擴大適應症範圍的銷售表現，預期將帶動公司營收及股價表現，另外，在減肥藥的題材發酵下，周邊相關醫材類股亦有發展機會。

例如從每個月新處方簽的數量統計數據來看，連續血糖監測儀（CGM）年增率皆維持在20%左右，隨滲透率擴大有望帶動相關企業營收增長，這類利基題材也值得關注，加上今年來醫療院所住院人數持續增加下，醫材相關銷售也保持強勁成長，利基醫材個股有望持續受惠。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示指出，醫療產業股價落後大盤約20%，創造逢低布局空間，待投資價值重新反映在股價上，可望重獲買盤青睞。另就長線來看，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、中國大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。

新光投信生醫投資團隊認為，下半年新藥藥證、後期臨床試驗展開或公布，以及中小型藥企被收購等併購案，預期仍是推動下半年生技類股的成長動能，全球生技醫療基金中長線績效表現值得期待。