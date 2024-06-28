台股、科技基金 還有戲

台股及資訊科技股票基金受惠AI行情火熱，成為上半年績效表現最為突出的基金類型。法人認為，隨AI應用放量及電子步入產業旺季，將持續挹注台股及全球科技股基本面及題材動能，也將是下半年全球股市布局的主軸之一。

今年來台股加權股價指數、費城半導體及那斯達克指數屢創新高，推升台股基金及資訊科技股票基金表現亮眼。理柏資訊環球分類統計顯示，截至6月26日，今年來主要基金類型報酬率超過兩成的共有三個，依序是台灣股票、台灣中小型股票及資訊科技股票。

台股及資訊科技股票基金績效

進一步觀察台股基金上半年表現，截至6月26日，今年來排行前十名報酬率皆達三成以上，復華投信有三檔最多，其次是國泰投信兩檔，富邦、台中銀、野村、統一、路博邁各有一檔；資訊科技股票型前十名皆由投信基金包辦，復華投信有兩檔進榜最為亮眼。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台灣電子廠位處AI關鍵供應鏈角色，帶動台灣景氣及企業獲利成長動能領先全球，由於AI Server價格變高、產值大增，加上AI手機及AI電腦陸續推出，將持續挹注相關受惠供應鏈基本面動能，支撐台股多頭走勢，營建、金融等也因AI趨勢帶來的財富效應而受惠，因此類股布局上，除AI題材外，也會彈性布局相關傳產族群，掌握台股多頭下的類股輪動機會。

統一投信表示，接下來7月的美股財報公布，AI、半導體巨頭營運看俏，長線產業趨勢核心依舊在AI產業，選股要抓緊趨勢向上標的。今年以來科技股雖然漲多，但在AI應用遍地開花的趨勢帶動下，企業獲利頻頻上修。因獲利亦明顯增加，就評價來看股價並未過高。

此外，未來降息也有利科技股評價提升，市場流動性增加也可望引爆資金浪潮，為多頭增添柴火，行情欲小不易，短線高檔震盪正是逢低布局的好買點。

台股及資訊科技股票基金績效

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，目前採中性偏多操作，配置聚焦美國科技龍頭廠，並搭配台灣、日本等關鍵供應鏈個股，並適時調整攻擊型和防守型類股比率，來因應因市場波動變化。