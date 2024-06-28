第3季基金投資趨勢／一般股票、高息電子ETF 偏多操作

復華投信認為，引領上半年多頭的科技股及美、台股市場因AI應用持續蓬勃發展，加上電子產業步入旺季，第3季仍有表現空間，建議可偏多操作，配置主軸以台股基金、台股ETF、全球科技股票型基金為主。

復華投信表示，六成資金可分三等份，二成配置於主動式操作的一般股票型及科技高股息台股基金，以及聚焦高息電子股的台股ETF，推薦基金包括復華台灣科技高股息、復華高成長及復華台灣科技優息，全方位掌握台股產業趨勢、除權息旺季及類股輪動投資機會。

二成資金可布局復華全球物聯網科技基金，以囊括各大新科技主題投資契機；若擔心波動風險或想透過投資方法做較穩健的中長期投資，建議另外二成可納入股債皆有布局復華奧林匹克全球優勢組合基金，獲取各大資產收益機會。

復華投信指出，復華台灣科技高股息基金是首檔聚焦科技、高股息的主動式台股基金，因為持股水位及產業配置操作較為靈活，可藉由經理人主動優選高息電子股，避免領了股息卻賠了價差，並打破被動指數投資限制，布局評價被低估的價值成長股、轉機股，同步掌握台股產業成長與股息收益機會。

根據投信投顧公會截至5月底的統計數據顯示，復華高成長基金第2季以來淨申購達17億元名列前茅，加以績效表現突出，規模突破百億元大關。經理人採長線布局、低周轉率策略，類股配置除了聚焦半導體、電子零組件等AI供應鏈之外，也擴及營建、重電、金融等傳產族群，掌握非電產業因AI浪潮帶來的財富效應投資機會。

復華台灣科技優息是國內首檔月配息台股ETF，據統計，成立不到一年就創下規模最快突破2,000億元的紀錄，目前規模位居台股高股息ETF第三大。復華投信指出，這檔ETF指數成分樣本池聚焦台灣最具產業競爭力的科技電子股，成分股加強基本面篩選以提升品質並降低波動、減少景氣循環股的負面影響；配息採穩健策略，同時為保護原有收益人配息不被稀釋，納入收益平準金制度，強化現金流管理，讓投資人長期持有。

根據復華投信官網最新月報顯示，復華全球物聯網科技基金聚焦具美國科技龍頭廠，並搭配台灣、日本等關鍵供應鏈個股。前十大持股如輝達、微軟、台積電（ADR）、奇鋐等，皆是目AI指標概念股。經理人操作配置採「7：3策略」，七成聚焦兼具獲利及中長期趨勢的科技類股，三成會適當搭配價值成長股或趨勢明確的轉機題材，彈性調整應對市場變化。目前基金規模103億元，居投信發行全球科技股票基金之冠。

此外，復華奧林匹克全球優勢組合基金股債配置以已開發國家股票及投等債為主，搭配新興股債及產業股票，兼顧各市場資產類別資本利得、股息債息收益機會，同時觀察主要央行利率政策變動、市場趨勢及風險變化，動態調整配置、汰弱留強，以提升投資效率。現任基金經理人朱展志操盤該基金逾十年，今年榮獲亞洲資產管理雜誌（AAM） 台灣最佳多重資產經理人獎。