美科技基金 後勁十足

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
標普500今年上漲約15%。 （路透）
標普500今年上漲約15%。 （路透）

外資投行近來相繼上調美股標普500指數目標點位。法人表示，大型科技股推動下，美股近期強勢表態，尤其經濟好轉，搭配AI議題發酵，投資人風險偏好增加，科技股受投資人青睞。由於科技新應用仍會是市場主流，預估多頭行情將會延續，建議投資人可定期定額布局美國科技基金。

標普500指數今年來上漲約15%，而境內外美國股票基金前十強都有超越大盤的實力。根據理柏統計，今年來至6月25日的績效，瀚亞美國高科技基金以39.7%居首位，群益美國新創亮點、國泰美國ESG基金分別以26.6%與23.9%居第二與第三位。

境內外美國股票基金績效前十強
境內外美國股票基金績效前十強

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI雲端是眾多業者的投資主軸，核心GPU與ASIC都須配備HBM（高頻寬記憶體）；輝達的主力產品H200配備容量更大、且更快的HBM3E。

 HBM雖憑藉更快的傳輸速率助力GPU，但HBM的良率低於傳統DRAM，考量AI伺服器的成長前景，記憶體廠積極擴產HBM，供不應求的情況將延續到2025年，記憶體大廠將從中受惠。

林元平指出，今年台北國際電腦展覽會（Computex）重點在於液冷散熱伺服器與Arm架構的產品，搭載液冷散熱的伺服器2025年將有望翻倍到30%。

因此，新設計將有利於ODM與散熱廠，ARM推出Kleidi AI加速ARM架構產品在各領域發展；今年科技產業也將由AI領銜，並呈現百花齊放的格局，建議投資人可定期定額進行布局。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟保有韌性，企業營運表現亦穩健，市場預估未來二季大型成長股可望維持較高獲利增長，其他類股獲利增長表現也可望逐季改善，有助於美股健康輪動，投資前景仍值關注。產業方面，由AI主題所帶動的半導體、電力、原物料與工業等類股表現可持續留意。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，從財務基本面看，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表和獲利能力，自2022年以來，儘管資金成本上升，獲利仍持續改善。

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