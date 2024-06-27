台股中小型商品 犀利

台股已連續二日收紅，統計台股國內外股票型基金績效前十強，近一個月來平均績效達6.6%，其中以中小型、科技基金表現最亮眼。法人建議投資人，可多元布局台股基金，掌握牛市多頭行情。

據CMoney統計，近一個月來，台股國內外股票型基金績效前十強，依序為：台新台灣中小、富邦精準、富邦科技、富邦精銳中小、摩根台灣增長、施羅德台灣樂活中小、景順台灣科技、聯博大利、安聯台灣大壩、匯豐龍騰電子，平均達6.6%，超越台股大盤的5.7%。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，近期中小股表現亮眼，主因受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，股價上漲，市場對後市樂觀期待會有科技產業景氣正向的訊息，具AI利基題材的中小型股獲買盤追價。

展望後市，因為台股指數屢創歷史新高，累積不少獲利了結賣壓；另外，6月中旬後將進入基本面空窗期，加上台股ETF市值已經是主動基金的三倍，重量級ETF在6月底將調整持股完畢，屆時類股輪動將暫歇，因此預期6月底至7月台股將進入震盪整理期，個股表現為主，利基型中小型股相對看好。

沈建宏指出，AI趨勢未變，台股下半年企業獲利加速成長，2025年企業獲利持續擴張的方向並未改變，因此拉回仍應擇優布局。

類股操作上，分別看好七大族群：一、AI相關成長受惠股；二、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等；三、記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、高股息殖利率族群等。

富邦投信指出，自台北國際電腦展大會後，新的AI科技焦點將是軟體應用級別的想像空間，AI PC手機預期將陸續成為重要焦點。

而營建、金融兩大傳產領域，目前研判景氣度佳，有機會成為拉動指數的亮點產業。