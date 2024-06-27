台股中小型商品 犀利

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股已連續二日收紅，統計台股國內外股票型基金績效前十強，近一個月來平均績效達6.6%，其中以中小型、科技基金表現最亮眼。法人建議投資人，可多元布局台股基金，掌握牛市多頭行情。

據CMoney統計，近一個月來，台股國內外股票型基金績效前十強，依序為：台新台灣中小、富邦精準、富邦科技、富邦精銳中小、摩根台灣增長、施羅德台灣樂活中小、景順台灣科技、聯博大利、安聯台灣大壩、匯豐龍騰電子，平均達6.6%，超越台股大盤的5.7%。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，近期中小股表現亮眼，主因受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，股價上漲，市場對後市樂觀期待會有科技產業景氣正向的訊息，具AI利基題材的中小型股獲買盤追價。

展望後市，因為台股指數屢創歷史新高，累積不少獲利了結賣壓；另外，6月中旬後將進入基本面空窗期，加上台股ETF市值已經是主動基金的三倍，重量級ETF在6月底將調整持股完畢，屆時類股輪動將暫歇，因此預期6月底至7月台股將進入震盪整理期，個股表現為主，利基型中小型股相對看好。

沈建宏指出，AI趨勢未變，台股下半年企業獲利加速成長，2025年企業獲利持續擴張的方向並未改變，因此拉回仍應擇優布局。

類股操作上，分別看好七大族群：一、AI相關成長受惠股；二、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等；三、記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、高股息殖利率族群等。

富邦投信指出，自台北國際電腦展大會後，新的AI科技焦點將是軟體應用級別的想像空間，AI PC手機預期將陸續成為重要焦點。

而營建、金融兩大傳產領域，目前研判景氣度佳，有機會成為拉動指數的亮點產業。

延伸閱讀

7月台股期指漲125點

台股早盤漲近200點 重返23000點

沈建宏二度暴走洩「還有更嚴重的事」 怒喊：錯了不承認更可悲

沈建宏「雙手合十」回應前女友道歉文 坦言「結婚了也是離婚收場」

相關新聞

美科技基金 後勁十足

外資投行近來相繼上調美股標普500指數目標點位。法人表示，大型科技股推動下，美股近期強勢表態，尤其經濟好轉，搭配AI議題...

台股中小型商品 犀利

台股已連續二日收紅，統計台股國內外股票型基金績效前十強，近一個月來平均績效達6.6%，其中以中小型、科技基金表現最亮眼。...

第3季基金投資趨勢／AI成長股吸睛 可重押八成資金

日盛投信指出，股市多頭確立，第3季投資市場可望延續股優於債走勢。建議投資人，以AI為主的成長股票部位可占80%，聚焦全球...

基建基金 喜迎能源財

全球以AI產業馬首是瞻，而為了提升AI效能，電能消耗相較過往倍數提升，電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求上揚；還有資料中...

日圓計價商品 逢低布局

日圓兌新台幣匯率近日再現0.20字頭，看準國人熱愛旅日，日圓愈貶愈買，等待日圓長線升值契機。資產管理業者表示，手上有日圓...

亞洲非投等債 有看頭

儘管市場對降息的預期減弱，但今年降息趨勢不變，亞洲通膨溫和可控且企業基本面轉佳，支撐整體亞債表現，使亞洲非投資等級債券指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。