墮落天使債 浮現升機

美國聯準會（Fed）降息時點延後，高利率環境仍將持續。法人指出，展望下半年，利率維持高檔，可支配所得下降，將不利企業信用評等，特別是具有周期性的消費產業。這將擴大墮落天使債券（從投資級債降評到非投等債）的供給，投資機會隨之增加。

瑞士隆奧（Lombard Odier）投資管理在台灣推出首檔墮落天使債券境外基金，即瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金，經理人帕克（Ashton Parker）昨（26）日來台指出，墮落天使債券從投資級債被打成非投等債時，價格通常會急跌，產生投資機會，但前提是必須嚴格分析基本面，以確保這些公司的信用評等不會繼續惡化。

帕克指出，歷史經驗顯示，墮落天使債券價格通常明顯低於同級別的其他債券，但在接下來的六到24個月內價格會回升。因此，對於專注於BBB到BB級債券投資機會的團隊來說，提供良好的投資機會。

帕克分析，非投資等級債的績效主要來自於收益。但墮落天使債券的績效來源除了收益之外，還有價格反彈。因此，平均而言，墮落天使債券的績效優於非投資等級債。

統計顯示，20年來，在任何市場周期下，墮落天使債的年化報酬率為8.8%，優於BB級債的6.8%、非投資等級債的6.7%、投資等級債的3.9%。而且，墮落天使債的夏普值（風險調整後的報酬率）及平均收益率也都最高。

帕克指出，墮落天使債經過2022年的供給低迷之後，去年底以來供給回升，產生投資機會。不過，選債的功力特別重要，投資團隊必須確保，墮落天使債並非天上掉下來的刀子。

瑞士隆奧投資管理為瑞士隆奧集團旗下的資產管理公司，該集團成立於1796年，為瑞士歷史最悠久的私人銀行之一。瑞士隆奧資產管理則已在亞洲經營超過 35年，為機構法人、家族與一般零售客戶提供創新且全面的財富和資產管理服務，涵蓋核心資產及另類投資範疇。在台灣，旗下基金由展新投顧擔任總代理。