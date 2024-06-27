日圓計價商品 逢低布局

日圓兌新台幣匯率近日再現0.20字頭，看準國人熱愛旅日，日圓愈貶愈買，等待日圓長線升值契機。資產管理業者表示，手上有日圓部位的投資人可考慮布局日圓計價基金，穩健型又希望有現金流的投資人可挑選月配息基金，年化配息率可達8.26%之多。

根據理柏資訊截至5月底資料顯示，日圓計價的境外基金若以基金級別計算共約70檔，其中多為投資日股的股票型基金、風險等級為RR4，有七檔為月配息的債券型與平衡型基金，風險等級多為RR2或RR3，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金，是七檔有月配息日圓計價基金中唯一的平衡型基金，年化配息率高達8.26%，位居七檔基金之冠。

促使富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金日圓避險股份自2023年8月成立以來不到一年的時間，規模便快速累積至超過200億日圓，可見日圓資產持有者對高配息平衡型商品的喜愛程度。

富蘭克林證券投顧表示，儘管短線受到美日利差仍大等因素影響下，日圓走勢仍將處於偏弱態勢，但目前的日圓水準並非日本官方可以接受，預期日本官方在日圓貶值至160價位左右有計畫干預似乎是合理的推測。

此外，根據彭博資訊調查，今年年底預期1美元兌日圓匯率將升至150日圓，明年年中也將升至145日圓，經濟學家普遍認為，日圓已經過度貶值，若以過去十年與20年平均值計算，日圓長線升值幅度少則三成，多則可能高達四成五。

富蘭克林證券投顧指出，目前市場上日圓計價的投資工具以投資日股為多，對於較穩健保守的投資人而言，在等待日圓升值之際，不妨就可考慮配置一些日圓計價的平衡型或債券型基金，同時爭取股債市收益機會，讓手上日圓資產發揮最大投資效率，股、債、匯市機會一把抓。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管股市頻創新高，但當中不乏優質企業，投資人無須因大盤指數創高而卻步，可藉由專業投資團隊主動選股，持續掌握後市機會。

至於手上沒有日圓部位的投資人，摩根資產管理則提醒，共同基金是採一籃子股票投資，因此匯率對單一企業獲利的影響，也無法反映在基金淨值上。

經理人建議投資人對日本基金的投資，依然要以全球貨幣環境對日本金融市場的影響為主，並且搭配日本企業的獲利狀況去進行配置。