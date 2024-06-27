第3季基金投資趨勢／AI成長股吸睛 可重押八成資金

日盛投信指出，股市多頭確立，第3季投資市場可望延續股優於債走勢。建議投資人，以AI為主的成長股票部位可占80%，聚焦全球半導體股、台股及越南基金；台灣多重資產基金占20%，以因應不確定的金融環境。

日盛投信表示，AI席捲全球的爆發力不容小覷，今年AI指標大廠紛紛以關鍵半導體為核心，造訪台灣及越南供應鏈。在投資組合中，全球關鍵半導體基金可占25%，台股基金占35%，越南基金則占20%，以掌握全球商機與資金長浪。

日盛全球關鍵半導體基金將於7月1日募集，為全台首檔主動型全球半導體基金，優選半導體明星大廠，看好AI趨勢將驅動半導體產業再走十年多頭，將善用半導體在科技領域的核心優勢，全面掌握全球產業上、中、下游投資關鍵，初期標的以上游公司為主。

日盛投信表示，台灣在全球AI產業鏈中占有關鍵地位。未來AI帶領全球進入新格局後，台股評價將再提升，隨著企業獲利上修，預估台股2024至2025年將連續二年挑戰雙位數成長，基本面將成為台股走高的關鍵，尤其AI與半導體族群最具實質訂單亮點，建議第3季可將主動式台股基金列入資產配置。

日盛上選基金成立逾20年，歷經多次台股多空循環，比重可占20%。基金的產業分布以半導體股占32.9%最多，其次是其他電子股的21.7%、電腦及周邊設備股的20.2%、電子零組件股的12.7%；前五大持股是台積電、奇鋐、雙鴻、鴻海、緯穎。

在AI之外，非電子族群也有不少投資機會。日盛投信指出，台灣4月製造業生產指數年增率高達14.9%。電子業成長是回升主力，同時傳產項目在低基期之下表現也回穩，包括機械設備、化學材料、汽車及零件等，年增率均由負轉正，傳產景氣回溫，為台股多頭增添動能。

日盛精選五虎基金則可占15%，這檔基金成立也超過20年，涵蓋電子、金融、傳產三大產業，視產業趨勢靈活布局，目前產業分布以半導體股占24.3%最多，其次是金融保險股的14.6%、電腦及周邊設備股的10.6%、電機機械股的7.9%；前五大持股是台積電、聚陽、緯穎、奇鋐、富邦金。

至於日盛越南機會基金，成立於2022年1月，聚焦越南經濟長期成長潛力所帶動的投資機會，掌握大、中、小型股輪漲機會。目前基金的金融股占26.7%最多，其次是地產股占13.4%、工業股占13.1%。

日盛投信指出，越南作為國際工廠，也直接受惠於這一波AI產業代工的趨勢大潮。越南經濟數據出色，銀行股今年配息率甚至提升至兩成以上，加上國內消費因國際旅客人數的回流而提前復甦，地產業龍頭債務也再度獲得展延。整體而言，越南股市正處於上升多頭趨勢，透過主動式基金進行資產配置，投資效果更顯著。

即使股市多頭確立，但日盛投信認為，市場仍有不確定因素，投資須居高思危、分散風險。以日盛台灣多重資產基金來說，布局台灣可轉換公司債、台灣特別股及台股高股息題材，以在多頭時提高市場參與率、在震盪時降低風險。目前基金以可轉債占44.3%最多，再來是ETF的19.2%、現金及其他的18.7%；持有最多的ETF為元大台灣高息低波（占基金比重9.3%）、富邦台50（3.6%）。