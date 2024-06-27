基建基金 喜迎能源財

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國資料中心用電量預估
美國資料中心用電量預估

全球以AI產業馬首是瞻，而為了提升AI效能，電能消耗相較過往倍數提升，電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求上揚；還有資料中心需求大爆發，相關數位基礎建設也快速崛起，建議投資人透過基礎建設基金卡位。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，未來各產業結合AI已成為大勢所趨，不僅能創造更有效率的營運模式，也能提升創新力，然而，生成式AI因為龐大的運算量必須倚賴大量的電力，以ChatGPT與Google搜尋引擎作比較，Google每一次的搜尋用電量為0.3Wh，而ChatGPT所耗費的用電高達2.9Wh，兩者差距將近十倍之多。

王翔慧分析，在AI快速發展帶動下，市場預期美國資料中心未來四年用電量將大幅成長，年複合成長率將高達30%，其中超過六成的發電將用在AI運算，看好未來電力需求大幅攀升，加上基礎建設往往具有特許行業的寡占性，有利電力相關公用事業後續的營運發展。

王翔慧指出，微軟、Google、Meta、亞馬遜等雲端四巨頭看準AI時代來臨，紛紛開啟AI相關硬體軍備競賽，持續加大資本支出金額，作為AI基礎建設的資料中心便是投資重點之一，根據JP Morgan報告，未來五年全球資料中心的資本支出將翻倍成長，至今年底的預估金額約2,960億美元，2028年總金額將成長至接近5,870億美元的水準，未來五年的年複合成長率達17.6%，也讓AI基礎建設題材成為近期市場資金焦點。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，AI蓬勃發展，推動數據中心、電力的需求爆發成長，高盛預估2023至2030年間，AI資料中心的電力需求將成長160%。過去基礎建設基金主要投資於傳統的基礎建設，隨著科技衍生的商機，目前基礎建設基金也愈來愈關注AI相關基礎建設的投資機遇，瞄準綠色能源、再生能源及智能轉型等綠色基建。

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