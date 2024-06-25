台股偏多 逢低找買點

台股繼24日拉回後，25日終場由黑翻紅，小漲62點作收。法人表示，台股多頭動能依舊強勁，可趁拉回時加碼布局，並藉由定期定額台股基金，長線參與台股牛市。

本周市場聚焦為美國第2季重量級企業財報公布，市場預估第2季美國企業獲利年增近9%；輝達（NVIDIA）股東會將於27日登場，觀察針對車用及智慧製造等關鍵進展提出布局策略；28日將公布美國PCE，觀察重點為通膨能否出現顯著降幅。此外，本周將進行美國總統大選首次辯論，可觀察選人政見。

根據6月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人樂觀情緒處於2021年11月以來最高水準，現金水位降至3年低點，加碼占最高比例的為科技與醫療類股。

日盛投信台股投資研究團隊分析，聯準會（Fed）在 6 月會議保持中性偏鴿的態度，歐洲、英國、澳洲央行的聲明稿也在近期轉鴿，資金面亦進一步轉向寬鬆的高勝率環境，挹注股市資金動能延續。技術面觀察，目前均線多頭排列，多方趨勢不變，建議可藉由指數修正時伺機找買點。

另外，全球OECD綜合領先指標（CLI）針對未來三到六個月經濟趨勢進行預測，當前數值上升並具漲升空間，表示未來全球經濟成長仍可望加速，堅實的基本面將能為股價帶來漲升動能。

台股近期呈現類股良性輪動，上市櫃公司將陸續發放總計2,926.1億元現金股息，可望添增股市資金活水。產業方面，電子股仍是重心，AI伺服器供應鏈第3季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳。此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、IC通路等族群亦可同步關注。

展望後市，野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會。