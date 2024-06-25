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半導體基金 法人按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
市場預測9月美國聯準會將迎來首次降息，半導體類股表現有望超越全球股、債市。 （路透）
市場預測9月美國聯準會將迎來首次降息，半導體類股表現有望超越全球股、債市。 （路透）

歐元區、瑞士、瑞典及加拿大央行紛紛啟動降息後，市場預測9月美國聯準會（Fed）將迎來首次降息，尤其半導體產業具高度資本支出門檻，企業營運成本降低，將直接挹注營運獲利動能。法人看好，在借貸成本下降期間，利率敏感度較高的半導體類股有超越全球股、債市的表現，因此投資人可擇優對半導體基金長線布局。

今年全球迎降息周期，美國利率亦持穩，年初迄今全球股市受惠資金寬鬆而表現亮眼。Fed即便尚未對降息鬆口，且Fed官員利率預測的點陣圖暗示年底前降息機會僅為1碼；在Fed下半年開啟預防性降息機會高的預期下，市場普遍預期年底還有第二次降息機會。　

半導體相關基金／ETF近期績效
半導體相關基金／ETF近期績效

凱基投信分析，AI趨勢帶動下，台美股市出現一波明顯漲勢，隨著時序即將邁入第3季，接下來仍需觀察核心通膨、薪資增速、就業數據，以及PMI數據，不過製造業溫和復甦、就業穩步放緩，支撐消費溫和擴張。

加上通膨緩步下滑，企業獲利持續成長，種種正面數據強化經濟軟著陸的可能性，預期今年年底前Fed有機會預防性降息1-2碼。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，當前全球央行降息比例上升超過40%，顯示已有接近半數的經濟體進入寬鬆周期，觀察過去五年美國每逢降息循環、或醞釀降息之際，10年期公債殖利率便隨之反應、呈現波段向下收斂，同時間半導體股票指數則能領先全球股、債市多頭向上。

以2020年3月至2020年8月降息為例，期間美國10年期公債走低，MSCI全球半導體指數、STOXX全球AI科技指數、MSCI全球股票指數、彭博全球債券指數則分別交出47%、41%、33%、6%的強勁成績。

展望後市，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊看好，半導體股進入新一輪擴張循環，位於核心的供應鏈廠已成為全球股市要角。生成式AI即將進入消費性電子市場，AI PC及AI智慧型手機產品在終端應用層面愈趨廣泛下，預期相關搭載的消費性電子產品將大舉出籠，半導體晶片需求也將大增。

觀察近10年MSCI ACWI指數季報酬的歷史經驗，每年第3季皆是股市出現較明顯季節性回調時點，隨著市場經歷一波震盪整理後，年底第4季有機會拉出較強勁的反彈漲升行情。

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