小資理財新寵…FT臺灣Smart贏大盤

受費城半導體指數創高後拉回影響，台股出現連日大震盪。投信法人表示，投資人若居高思危，擔心直接投資「輝積」股使大筆資金被套住，或擔心純科技股短期漲多風險，又不想放過大盤上漲機會，可透過FT臺灣Smart（00905）等市值型ETF小額投入、分散持股。

美股上周五適逢三巫日，三大指數齊跌，拖累台股電子權值股回檔，逆風吹起使本周一（24日）大盤開低走低。投信法人表示，當前「全球投資焦點在 AI，AI 發展關鍵在台灣」，相關供應鏈需求依然穩健，生產與庫存狀態皆健康；且台灣景氣燈號剛亮起二年多以來第一顆黃紅燈，擔心台股過熱尚嫌太早。

投資人如想趁行情拉回之際，進場布局台股，可挑選台股市值型ETF。

不過，市面上台股市值型ETF五花八門、選股方式琳瑯滿目，FT臺灣Smart追蹤的「特選Smart多因子指數」涵蓋品質、價值、動能等篩選面向，相較市面上其他ETF選股邏輯，有些強調價值、有的強調動能，「特選Smart多因子指數」選股邏輯均已涵蓋，投資人不用額外蒐集資料，就能透過ETF找到體質優良、價格被低估、又受到資金追捧的標的。

Smart Beta是基於數十年學理基礎的投資方法，在國外已行之有年；再搭配市值權重加減碼，形成「指數增強型策略（Enhanced Indexing Strategy）」。

以特選Smart多因子指數來說，在儘可能貼近大盤報酬率的前提下，透過層層篩選，找出具有潛力又被低估的個股後，再透過個股權重的加減碼，創造主動報酬，從而形成一個報酬型態跟大盤非常相似，同時還有機會創造超額報酬，使整體績效比大盤更佳。

統計6月以來至24日，FT臺灣Smart漲幅達9.1%，打敗大盤的8.1%漲幅，以績效證實能做到大盤上漲時跟著上漲、下跌時又能少跌些。銅板價等級的低門檻，對於手中現金流不夠充裕、或是不想在股市高位套住太多現金的投資人來說，是最適合的選擇。