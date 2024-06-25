半導體商品五強 賺逾24%

台積電挑戰千元大關鎩羽而歸，股東人數卻持續增加，除台積電獲零股族青睞外，半導體ETF熱度不減，新光臺灣半導體30 （00904）、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益、富邦台灣半導體以及中信關鍵半導體等五檔，今年來報酬率皆超過24%。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，輝達近日股價獲利賣壓出籠，股價連番重挫，澆熄不了全球AI產業化及產業AI化兩大轉型趨勢，直接受惠的台灣半導體供應鏈成為歐美科技巨頭最佳AI盟友，股價近期下跌正好提供買入機會，看準下半年全球科技新品上市，有機會掀起一波消費者換機潮、廠商拉貨潮有望提前啟動下，半導體ETF股價料將掀起下一波有基之彈。

新光投信指出，目前美系四大雲端業者AI軍備競賽、擴充腳步快，連全球大型互聯網巨頭-字節跳動，也準備大舉進入AI晶片領域拉大競爭差距；除晶圓代工的先進製程產能外、記憶體產業的高頻寬記憶體（HBM）也供不應求；雖然蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技四大天王都有意自製晶片，但時間並非一蹴可幾，開發初期仍需高度仰賴台廠IC設計及IP族群，代表半導體產業景氣直接受惠AI，其他IC設計公司，也開始鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長。

此外，台北國際電腦多媒體展本周五（28日）開幕，遇上今年是疫後三年筆電市場的換機潮，學生族群換機熱潮是否成形，是觀察下半年AI PC換機潮強弱溫度計。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，隨著近期OpenAI新模型GPT-4o亮相，意味著AI科技將持續引領全球科技未來發展，台股半導體相關廠商可望跟著受惠，為科技產業挹注長線成長動能，投資人可善用半導體ETF進行配置，有機會掌握產業復甦行情。