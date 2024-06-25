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第3季基金投資趨勢／錢進股債多重資產 攻守兼備

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
瀚亞投信第3季精選基金
瀚亞投信第3季精選基金

瀚亞投信指出，全球經濟迎向復甦，部分央行已開始啟動降息，為股債帶來新一波的資金行情。展望第3季，建議投資人不要持有過多現金，在投資組合中，45%可配置在美國科技、日股及台灣科技股，30%在股債多重收益資產基金，25%在美元公司債基金。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美國企業獲利成長展望佳，通訊服務與科技類股領漲，美股與台股今年來漲勢優於其他股市，預期將持續受惠於人工智慧（AI）趨勢。全球經濟邁向軟著陸，投資人風險偏好提高，債券殖利率仍維持高檔，低信評的債種持續吸引資金流入，今年表現也優於其他信評債種，投資人可適度布局。

全球主要股市處於高檔區，投資人開始有居高思危的心態，瀚亞投信建議布局股債多重資產，以發揮攻守兼備的效益。以瀚亞多重收益優化組合基金來說，有新台幣、美元、人民幣、澳幣、紐幣、南非幣、日圓等幣別供選擇。其中，日圓級別為3月增設，提供手上有閒置日圓的投資人穩健的投資機會，參與全球股債行情。

在瀚亞多重收益優化組合基金，以投資等級債券占35.7%最多，其次是全球股票的26.8%；前三大持有標的為Vanguard全世界股票ETF的9.8%、M&G收益優化基金的8.2%、PIMCO環球債券基金的7.9%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於5.53%至6.77%。

AI議題持續發酵，市場預估科技多頭可再延續多年。瀚亞共有兩檔短中長期績效都較亮眼的科技基金，即瀚亞美國高科技與瀚亞高科技基金，各聚焦在美國及台灣科技股，建議共配置30%的比重，以掌握科技巨頭與其供應鏈所衍生出的龐大商機，投資人也可定期定額參與。

瀚亞美國高科技基金今年來大漲逾四成，在科技基金中名列前茅，短、中、長期績效都居同類型前段班。基金有77.3%在美股，其次是荷蘭的6.7%、日本的4.8%；前三大持股為輝達9.8%、超微5.4%、博通（Broadcom）5%。

瀚亞高科技基金今年來漲逾兩成，目前產業分布以半導體股占31.6%最多，其次是電腦及周邊設備股的29.9%、電子零組件股的29.2%；前三大持股為台積電8.7%、奇鋐7.7%、聯發科7.2%。

日股去年開始吸引投資人關注，國內基金業者也掀起一波日股基金潮。瀚亞投信指出，瀚亞日本動力股票基金由下而上選股，精選長期具成長題材且價格被低估的個股，持股平均股價淨值比僅0.9倍，潛在成長空間大，建議比重可占15%。基金目前以工業股占22.6%最多，其次是景氣循環性消費股17.1%。

在純債券基金方面，瀚亞投信認為，高利率仍將持續一段期間，投資人第3季可加碼信用債，美國非投資等級債基金可占15%，投資等級債基金占10%。瀚亞美國非投資等級債券基金平均信評為BB-，平均存續期間為3.8年，以工業債占79.9%最多，再來是金融債的14.8%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於9.48~10.42%。

瀚亞優質公司債基金主要持有美元債，平均信評為A-，平均存續期間6.7年，工業債占49.9%最多，次為金融債29.9%。如選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於5.81~6.22%。

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