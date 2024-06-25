中天期、高評等債 放閃

美國聯準會（Fed）降息速度低於預期，高利率仍將維持一段期間。法人指出，各類債券都有投資機會，建議採取策略收益多元布局，看好5-7年期的中天期債，尤其是機構不動產抵押證券（MBS）、擔保貸款憑證（CLO）等高評等債，投資吸引力都優於公司債。

路博邁固定收益共同投資長巴提夏（Ashok Bhatia）昨（25）日來台表示，全球經濟成長出現區域差異。隨著通貨膨脹逐漸降溫，目前預估Fed在9月及12月將各降息一次，不會受到美國總統大選影響。在這波降息循環中，預期Fed及歐洲央行（ECB）將降息4-8碼（即1-2個百分點）。

巴提夏表示，Fed貨幣政策將正常化，明年將降息四次，2026年將降息兩次，聯邦基金利率將降到約3.5%。ECB則將每季降息，本季降息後，未來還將降息七次，2026年的基準利率約2%。

巴提夏認為，美國10年期公債殖利率今年將介於4-4.5%區間，明年震盪區間擴大到3.5-5%，主要是因為經濟可能放緩、美國政府赤字可能擴大等，但震盪幅度仍取決Fed降息速度。

巴提夏指出，各類債券都有投資機會，收益都已高於歷史平均，尤其看好利差有望縮減的高品質債券、中天期債券等。以路博邁NB策略收益基金來說，由於放眼利率已到高點，因此平均存續期間提高到4.99年。基金的機構MBS部位提高到49.3%，主要就是看好這類債券可提供5.5%的優質收益。

至於投資等級債及非投資等級債，由於利差窄，不但很難有繼續縮減的空間，且利差可能因為景氣趨緩而進一步擴大，反而造成資本虧損。在路博邁NB策略收益基金中，投資等級債的比重為11.1%，非投資等級債為6%，都低於歷史平均。