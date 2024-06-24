雖然美國聯準會（Fed）降息時間一延再延，但金融市場已逐漸接受且消化，風險資產價格普遍上揚，主要股市更是迭創歷史新高。法人指出，目前的金融環境有利股債等資產，投資人除了參與人工智慧（AI）等長線趨勢題材之外，也不要忘了掌握高利率時期的息收機會。

全球最大資產管理公司貝萊德認為，由於美國通貨膨脹持續存在，利率將維持在較高水準，因此持續偏好短天期債券；股票部位則加碼並看好AI主題，在未來六到12個月，部分AI領導者將持續推升股市上揚，但不必擔心泡沫化風險，因為這些大型科技股獲利能力強。

英國大型資產管理公司施羅德認為，未見Fed快速且大幅降息的可能性，投資人不急於拉長存續期間，宜靈活布局全球股債資產。施羅德環球收益成長基金產品經理蔡宛庭指出，看好AI、資安、雲端需求等主題，尤其亞洲半導體股本益比僅約歐美同業一半，潛力可期。

聯博投信指出，Fed降息時程依經濟數據而定，依聯博預估，Fed到明年底將降息七次，聯邦基金利率將降到約3.5%。債券中，非投資等級債享有殖利率及價格優勢。

在溫和通膨環境中，更需要在投資組合中配置美股。S&P 500指數2024至2025年預估獲利複合成長率為12.3%，扣除美國消費者物價指數的3.4%，仍可獲得8.9%的實質收益。