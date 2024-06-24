據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察的最新訊號顯示，對美股及台股各項指標完全偏向正向，代表多頭市場看法。其中美股現金水位建議為0%，台股建議現金水位則為1.3%。

第一金投信分析，本周影響美股訊號變動主要特徵因子為，標普500指數主流股回檔，資金轉進其他類股尋找相對投資機會，交易量持續維持高檔，暗示美國金融市場多頭趨勢穩定，並未出現負面風險訊號；原物料相關指數過去六個月受油價走高影響，動能持續轉強，受經濟正常化及央行降息影響，市場對原油及貴金屬需求維持強勁，對風險訊號帶來正向貢獻。

此外，20年期美債與標普500指數三個月相關係數，自2023年中起從原本負相關轉為正相關，隨聯準會降息預提升，有利於股票市場表現，對風險訊號貢獻正向。

台灣市場顯示，上周台股在大型電子權值股帶動下，投資人樂觀看待半導體及AI供應鏈後市表現，受惠AI應用普及及大量設備投資帶動營收獲成長，續推升台股大幅上漲3.33%，站上23,000點之上，連續三周上揚，外資也維持買超動能。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周影響台股訊號變動主要特徵因子為，期貨及選擇權市場變動，上周台指選擇權平未倉量、買權與賣權未平倉量均較前周明顯減少，暗示法人積極縮減衍生性商品部位避險需求；與台指關聯度高的費城半導體指數上周下跌與台股走勢相異，依歷史經驗顯示未來一周台股指數存在一定的波動風險。

第一金投信指出，預期近期美股延續多頭走勢，從AI市場風險情緒訊號觀察，未發現明顯風險訊號須調整投資組合風險配置，惟上周市場出現較明顯資金自成長股輪動至價值股，是否轉變為中長期趨勢，值得觀察；台股受惠科技權值股強勢拉抬指數表現優於全球其他市場，惟依AI市場風險情緒訊號衡量，維持低度現金配置，整體趨勢偏多頭，市場未見改變趨勢或重大潛在風險，須關注半導體短線震盪。