氣候變遷股票基金 放閃

全球氣候變遷正使台灣在內等北半球各地出現危險熱浪，法人表示，人工智慧（AI）股短線急漲後出現技術面乖離過大的修正之際，資金有望流往低基期市場尋找機會，看好全球持續朝2050年淨零轉型目標邁進，建議將氣候變遷股票型基金納入長期核心配置。

著眼於全球氣候變遷對政經社會的影響甚鉅，聯合國開發計劃署（UNDP） 20日公布「人民氣候投票」（Peoples' Climate Vote）結果，全球86%受訪民眾希望世界各國擱置分歧、加強氣候行動，80％希望自己的國家能強化應對氣候變遷的承諾，78%希望政府能為受到極端天氣影響的民眾提供保護，72%希望自己的國家能快速從化石燃料轉向再生能源，69%認為氣候變遷已對人生重大決策產生重大影響，僅有39%認為企業在應對氣候變遷上做得很好。

環境生態產業股票型基金績效

富蘭克林證券投顧認為，這份結果有助讓各國政府了解民眾對氣候變遷的擔憂和需求，尤其2024年下半年仍有許多國家要舉行選舉，氣候政策也將成為選民關注的熱點。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆（Craig Cameron）表示，影響氣候變遷主題的兩大逆風將逐漸鈍化、甚至有望轉為順風，首先是未來幾季利率下滑的可能性高於利率上揚的風險，只要現在偏高的利率走勢趨穩或是稍微下滑，這將大幅改善氣候變遷股票的經濟效益、推升估值並吸引長期資金流入。

卡麥隆提醒，年底前的風險則須留意地緣政治、美國選舉及選舉結果對美國通膨削減法案（IRA）的潛在影響。不過，太陽能及風力發電等次產業受美國政策變化的潛在影響將相對較小。

安聯投信也表示，儘管短期市場受利率政策影響波動大，但大體上市場均已大致反應降息預期，長期能源轉型及科技創新推升綠能產業成長新周期；另一方面，年底美國總統選舉為短期雜音，長期淨零及減碳氣候政策趨勢向上不變。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，近期布局聚焦在能源轉型政策及電力需求成長，例如AI、資料中心、產業電氣，另還包括運輸的電動車，建築大樓的節能建築，重工業中的氫能逐步取代燃煤等方向。其中新能源、電力基礎建設都是重點，尤其是電力基礎建設是推行智慧能源（Smart Energy）的基礎。