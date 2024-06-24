外資愛台股 買超25億美元

過去一周，國際資金對亞洲的買盤以台股最受寵，獲得25.8億美元資金回補，其次是印度的14.3億美元，南韓7.7億美元買超金額位居第三，東協市場僅有印尼獲0.2億美元的資金淨流入，其他如菲律賓、馬來西亞、越南、泰國全數失血。

國際資金對亞股的分歧態度持續，上周外資持續加碼與全球科技產業高度連動的東北亞雙雄以及印度股市，東協則受到小幅調節。亞股上周漲跌表現也與外資買賣超動向大致同步。

保德信表示，台股單周大漲3.3%，漲勢居亞股之冠，其次是印尼股市在內資同步加持之下，同期間上漲2.1%，而外資站在買方的韓國、印度市場則分別上漲0.9%、0.2%，相較之下，上周菲律賓股市跌幅3.5%最重，陸股、馬來西亞股市跌幅超過1%也相對弱勢。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，上周五（21日）為美股四巫日，根據過去30年統計，每逢6月四巫日前後美股走勢，S&P500當周上漲機率超過六成，然結算完後一周上漲機率僅有三成，而這波美股強勢大漲，指數頻頻刷新歷史新高，短線順勢出現拉回的震盪走勢機率提升，進而影響台股的投資情緒。

不過，廖炳焜強調，雖然本周台股走勢震盪機率高，但仍屬於短期影響，無礙長線走勢，只要5月底低點有守，台股多頭格局不變，在目前未見到市場有明顯利空前，不用預設上方點位。看好高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，加上台灣半導體產業及伺服器等供應鏈在全球極具競爭優勢，有助於維持外銷訂單成長動能，建議可聚焦半導體供應鏈、AI、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等類股。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度5月製造業與服務業PMI仍持續在景氣榮枯線50之上，其中服務業PMI更彈升至61.4，續創14年高位，在強勁的內部需求下，印度服務企業取得來自全球各地的新業務，加上CPI年率順利下滑，顯示印度經濟持續走在增長的軌道上，有利於印度股市續揚。