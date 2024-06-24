今年來定期定額扣款增額前十大基金 統一投信包辦冠亞軍

根據投信投顧公會統計至5月底數據，今(2024)年來全體投信基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億，增幅14.45%，且幾乎都來自台股和海外股票型基金，今年來定期定額金額分別增加3.57和1.39億。

個別基金方面，今年來定期定額扣款增額前十名，統一投信有三檔基金上榜，橫跨台股科技股、全球科技股及台股高股息領域，也是入榜檔數最多的基金公司。扣款金額增加最多的是統一奔騰基金，今年來定期定額扣款大增4,137萬元，增幅達到33.42%，5月單月定期定額金額達到1.65億，為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。

第二名是統一全球新科技基金，今年來定期定額金額增加2,758萬元，增幅高達64.4%。這檔基金5月單月定期定額金額7,039萬元，為長線投資人最愛的海外股票型基金。成立未滿一年的統一台灣高息優選基金，累積級別今年來定期定額金額增加2,013萬元，若加上月配級別，5月單月定期定額金額也有5,37萬，未來有望持續成長。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，整體股市短線漲多震盪加劇，若出現回檔可望創造後續更多上漲空間。目前經濟基本面和資金面持續向好，企業獲利持續上修且金融狀況穩定，後續市場關注焦點將落在聯準會降息後經濟狀況、製造業和服務業PMI能否回升至榮枯水準線以上。產業面來說，雖然標普500指數評價已來到相對高位，但以科技股為主的那指，受惠AI獲利成長幅度較大，評價仍處於合理位階。

郭智偉表示，AI仍是最具成長性的投資主軸，下半年台積電CoWos產能有望補足AI晶片供給缺口，使AI伺服器進入高速出貨階段，加上美國雲端服務大廠紛紛加大硬體設備投資，相關廠商營收將有飛躍性成長。隨著GPU算力迭代更新，目前半導體庫存水位偏低，產業景氣的上升循環可望延續至明年。