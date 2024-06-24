新基金募集潮 AI當紅

台股高股息ETF募集熱度降溫，7月一波新基金募集潮再起，共有四檔新基金上場，類型包括股票型、多重資產型、ETF，大多訴求關鍵半導體等科技相關趨勢主題，顯見人工智慧（AI）仍是投信業者推出新商品的當紅炸子雞。

台股高股息ETF去年以來備受青睞，今年3月到4月募集熱度達到顛峰，吸金金額創歷史新高。近期投信新募產品則完全不見高股息ETF蹤影，焦點從追求股息轉到追求成長搭配息收。

凱基A級公司債（00950B）募集期間為本月19~25日，募集期間還剩兩天。這檔ETF布局全球10-15年的A級公司債，訴求為票息更勝BBB級、風險報酬比優，且是國內第一檔月底領息的月月配債券ETF，可搭配其他收益型產品。

7月即將募集新基金概況 圖／經濟日報提供

進入7月以後，兩檔科技相關產品在1日同時開募。其中，日盛全球關鍵半導體基金，為全台首檔主動型半導體基金，看好AI趨勢將驅動半導體產業再走十年多頭，初期標的以上游公司為主。

日盛投信指出，預期AI人工智慧已形成半導體類股第四波十年多頭的起始，且從現在至2032年還有超過1.8倍營收成長空間，尤其AI技術的突破帶來的需求增長將會是長期趨勢，並非短期話題，因此募集全台首檔主動型半導體基金，聚焦半導體產業成長機會，從扮演心臟的AI晶片，再到提供光刻機的上游廠，並涵蓋擴及伺服器散熱、下游記憶體、高速連接的Astera Lab、電力供應等，為投資人尋找最具成長潛力或投資優勢的半導體企業。

野村全球科技多重資產基金也是7月1日開募，鎖定AI等最具成長潛力的科技主題，強調採供應鏈選股策略，債券則以投資等級債為主，以因應各種利率環境。特別的是，基金配息逾半來自資本利得，股息將滾入不配發，解決投資人的稅務負擔。

台新日本半導體ETF則於7月8日開募。相較於去年以來多家投信推出日本相關基金或ETF，台新投信看好台積電在日建廠、日本政府推出半導體振興計畫等利多題材，推出全台首檔聚焦日本半導體的ETF。

合庫入息優化多重資產基金在7月22日開募，透過多重資產來追求成長同時分散風險，採用海外顧問M&G的投資行為學策略，以掌握景氣循環股債雙重利多，並伺機布局另類資產，進一步增加收益並降低風險。