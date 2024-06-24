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美國非投等債 有利可圖

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國非投等債，有利可圖。路透
美國非投等債，有利可圖。路透

境外基金觀測站統計，5月底國人持有境外基金金額4.15兆元，月增1.4%，續創高，當中，5月整體境外基金淨申贖金額177億元，固定收益與平衡型基金持續吸引資金流入，但股票型基金淨贖回。

投信法人建議，歷史經驗顯示，現在布局非投資等級債有利可圖。

瀚亞投信表示，受惠於優異的營運敏捷性與更強的定價能力，投資等級債的發行公司基本面穩健，獲利也持續向上；高利率環境下，企業利息支出與總債務比例仍低於歷史平均水準，顯示企業償債能力健康水準。

由於投資人風險偏好升溫，今年非投資等級債表現優於投資等級債與公債。根據過去十年統計，美國非投資等級債任一時間進場，一年後平均報酬為4.3%；若價格低於十年均價時進場，一年後平均報酬達11.3%；換言之，現在正處十年均價以下好時機，建議投資人可開始布局美國非投資等級債。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，聯準會降息時機點遞延，市場評估9月或有機會啟動，而歐洲央行則有望提前寬鬆，故就非投資等級債投資而言，基於基本面持穩，公債殖利率再大幅竄升的可能性較低，搭配非投等債仍具收益吸引力，仍有望持續吸引具收益需求資金配置。

境外基金 美國

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