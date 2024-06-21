新手理財 優選主動型基金

隨民眾獲取資訊愈趨方便，投資市場出現年輕化，愈來愈多年輕族群踏進投資市場。投資專家表示，建議不熟悉市場變化與產業的投資新手、社會新鮮人，可布局主動型基金，交由專業的投資團隊操作投資組合，方便且有機會創造超額報酬，定期定額布局具長線題材的市場或主題產品；若是家長想幫小孩存教育基金也適用。

投資專家表示，市場過去幾年起伏相當劇烈，隨景氣好轉，多個主要股票市場皆屢創新高，尤其美股、台股、日股及印度股票皆表現相當亮眼；同時上述四個市場也都具備長線題材支撐。

瀚亞投信投資長林如惠指出，市場仍對9月降息抱有希望，搭配AI議題持續使市場情緒高昂，成熟國家企業獲利也相繼上修，全球主要股票市場都具上漲潛力，投資組合當中股票不可少。

社會新鮮人理財投資建議 圖／經濟日報提供

根據投信投顧公會統計，境內基金（含ETF）共計1,033檔、979檔境外基金，類型包括股票、債券、多重資產等，市場更橫跨全球市場，相當多元；但投資專家建議，由於新鮮人理財還是以存股為主，建議可布局具長線題材、且中長期績效穩健的產品。

由於AI還在萌芽發展階段，預估由AI衍生出的商機可延續到2035年，建議青少年的投資組合，美國科技與台灣科技型基金不可少。根據理柏統計，至6月18日，60檔境內外美國股票基金近三年績效，瀚亞美國高科技、鋒裕匯理基金美國鋒裕股票，以及聯博美國成長入息基金中長期表現都很優異。

台股科技型基金近三年績效也相當優異，安聯台灣科技、統一奔騰、台中銀數位時代、野村高科技、瀚亞高科技、富蘭克林高科高科技等六檔基金，近三年也都有70%以上的報酬，中長期績效也相當穩健。

投資專家表示，由於AI議題發酵，全球科技股預估會是未來10-15年的市場主流，建議可將科技股列為核心配置，而日本自去年政府政策發酵，經濟重啟正向循環，加上NISA帳戶今年上路，眾多題材有望讓日股續航能力得以延續；印度則還在快速發展，經濟成長實力受市場期待，多頭行情可維持數年，日股與印股則可列為衛星配置。

此外，投資專家建議，由於股市位於高檔，社會新鮮人除採取定期定額方式布局之外，也可布局多重資產基金，透過多項資產的包裝，能抵禦長期市場面臨的不確定性，達攻守兼備效益。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，今年的市場多頭帶動投資理財熱絡，雖然近年ETF大行其道，不過若想創造超額報酬，主動式股票型基金會是更好的選擇。由於主動式基金是透過基金經理團隊，篩選出最具有獲利機會的標的，並針對市場變化及時做動態調整，因此長線更有機會繳出優於大盤的好表現。

葉家榮認為，年輕人理財不妨積極一點，特別是在多頭行情時期可以股票基金為主，以目前全球市場分析，美股與台股基金可列入核心基金選擇。

以美股來看，看好美國經濟基本面堅實強勁，今年美國股市表現優於非美市場，且過去歷史資料顯示，美股於最後升息日後一年、二年皆具成長空間，搭配AI題材蓬勃發展，許多產業龍頭都是美國企業，實質挹注企業獲利與營運表現，讓不少券商近期紛紛上調美股S&P500指數年底目標價。

至於台股基金，葉家榮建議，由於台股今年的多頭主要由科技股驅動，若想搭上AI趨勢，可挑選投資AI供應鏈占比較高的台股基金。另外，也可參考基金是否為成立時間悠久的老字號基金，搭配成立以來的績效表現。