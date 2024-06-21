基金特蒐／安聯全球新興股 搶鏡

新興市場股票雖波動性較大，但長期投資回報潛相對高。安聯全球新興市場股票基金經理人林孟洼建議，透過定期定額和分散投資的策略，伺機布局相關的新興市場股票型基金，投資人可獲得良好回報機會。

林孟洼分析，由於美國聯準會（Fed）降息的機率很高，美元可能弱勢，將使得新興市場投資能從相對強勢的貨幣兌換獲取利益。投資於新興市場基金將可獲得更廣泛且多元的投資標的，有機會透過個別企業公司的深入分析，經由主動管理的方式來獲得額外回報。

安聯全球新興市場股票基金經理人林孟洼。 安聯投信／提供

雖然Fed可能將降息時機延後至9月以後，但美國科技業的強勁財報，激勵了市場對科技股的投資熱情，推動新興亞洲股市的上揚。

就經濟面，林孟洼解析，軟著陸成基本情境，就業支持消費動能；美國聯準會降息步調推遲，主要受惠於基本面、經濟優於預期所致；另外在收入增加幅度大於通膨。

換言之，在高利率環境下的債務壓力尚有限。就企業面，企業獲利攀升，評價面反而更具吸引力；看見更廣泛產業復甦、輪動機會；資本支出擴大，緊跟主流趨勢。基本面支持政策保持耐心，留意獲利復甦擴散帶動的輪動題材。

林孟洼小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

林孟洼表示，數據反映通膨降溫取得進展，而就業雖然放緩、但也依舊強勁，儘管最新點陣圖降低了今年的寬鬆空間預期，但隨著「軟著陸加不著陸」成為市場預期的基本情境，聯準會維持利率的緊縮逆風也逐漸淡去，在通膨降溫及成長延續之下，金髮女孩經濟有望繼續提供有利風險資產表現的環境。

降息預期的發酵有望帶動風格及類股的輪動，和去年不同，已能看到許多產業的獲利增長在今年陸續觸底回升，我們認為，這將是支持行情延續的重要關鍵，尤其是在科技和超大型股之外的領域，提供具評價面吸引力，參與輪動題材的投資機會。

展望後市，林孟洼認為，美國經濟軟著陸機率大。美國核心通膨降至3年新低，但租金與服務類價格仍具僵固性，聯準會維持利率不變，重點仍在維持限制性水準利率的時間。

其中，中國製造業與出口出現回穩，但內需仍舊缺乏動能；新興市場景氣相對已開發市場來得穩健，新興市場通膨回至疫情前水準，有助於貨幣政策維持寬鬆。

此外，新興亞洲股市，市場普遍認為聯準會最晚會在下半年降息。隨著美國債券收益率下跌和美元走弱的預期，預計將有大量資金流入新興亞洲市場。因此，新興亞洲股市在下半年可能會迎來補漲和反彈行情，目前的評價也顯得具有吸引力。