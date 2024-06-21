標普500指數再創高？ 瑞銀信心喊：三因素股市前景樂觀

標普500指數周二再創新高，主要受科技股推動。該指數目前比年初上升了15%，而以科技股為主的那斯達克指數則上揚了近21%。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，雖然美國經濟正在放緩，仍有望軟著陸，在具韌性增長和穩健收益的支持下，股市前景樂觀，樂看「多重利多因素應會繼續支撐市場」。

利多因素包括：1.預期美國經濟軟著陸、2.美聯準會降息即將到來及3.人工智慧繼續推動增長等基本面驅動因素的支持。

第一，美國經濟仍有望軟著陸。瑞銀認為，5月零售銷售環比增長0.1%，低於預期的中值0.3%，主要受加油站和食品服務業支出走軟拖累，5月零售銷售控制組（不包括波動性較大類別、且與GDP計算相關）環比增長0.4%，略低於市場預期的0.5%。這些數位與國內需求正在逐漸減速的情況相一致，應該有助於通膨回落進程。

第二，美聯準會降息即將到來。瑞銀指出，儘管美聯準會今年降息的點陣圖中位數在上周從三次降至一次，費城聯準銀行總裁哈克周一也表示今年將降息一次，但市場仍預期到12月將降息近兩次，9月降息的可能性約為60%。而且聯準會主席鮑爾淡化了點陣圖，稱這些預測不是委員會的計畫或任何形式的決定，美國央行仍然依賴資料。我們認為，如果夏季的通膨率繼4月和5月後保持溫和，聯準會將有充分的理由在9月降息，寬鬆週期的開啟將利好成長股和小盤股。

第三，人工智慧應該繼續推動增長。最近的科技行業事件帶動人工智慧相關股票走高，那斯達克指數在過去一個月上漲了約6%。雖然2024年的人工智慧資本支出的上調已基本過去，但人工智慧仍在提供重要的增長機會，因此積極的勢頭有望持續，目前看好那些作為人工智慧開發骨幹的公司，從半導體生產到晶片設計、雲服務和資料中心，以及涉及電力供應的公司，因為這些公司處於人工智慧價值鏈的賦能層，提供了具吸引力和可見的盈利增長狀況以及合理估值。