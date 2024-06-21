基富通股東會／發1.5元股利 林丙輝續任董事長：邁向 ESG 永續金融

基富通證券股東常會通過2023年財報與盈餘分派案，每股配發1.5元股利，其中現金股利1元、股票股利0.5元；同時進行董監事改選。會後隨即召開董事會，推舉臺灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長。

基富通2023年全年稅後淨利1億5,904萬元、每股稅後盈餘2.65元，並連續第二年配發股利。隨著平台邁入穩步發展階段，且呈現日漸增長的良好趨勢，基富通將加強厚實營運根基，實現「普惠金融」邁向「 ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 永續金融」的發展目標，給國人安心、多元、實用、便利的線上基金理財服務。

基富通董事長林丙輝表示，儘管過去一年來，金融市場一直受到美國聯準會利率政策、地緣政治事件的影響而來回擺盪，然而，基富通始終堅定落實普惠金融服務，除了全平台單筆、 定期定額【定期定額】定期定額又稱為平均成本法，是指每隔特定的一段期間，就投資固定金額於某資產的投資方式。以機械式的規律方式進行資金的投入，除了逐漸累積投資資本，也能在市場下跌時降低單位成本，累積持有單位數，適用於長期投資。 買基金通通終身0手續費之外，還推出專屬基金理財APP等多項便利、安全與實惠的理財服務，獲得國人廣泛的肯定，帶動客戶數與基金存量持續成長。

截至今年6月初，基富通平台新增客戶已超過2萬人，累積客戶數突破27.5萬人，基金存量則較去年底成長13%，近1,400億元。同時，基富通APP累計下載量超過14萬人，在Apple Store與Google Pay兩大APP商城中的免費財經類，均擠進前100大排行榜。

至於由基富通執行的好好退休準備平台，雖然開辦初期歷經新冠疫情、俄烏戰爭與全球央行升息浪潮的衝擊，但經過這波完整的景氣循環後，已進入定期定額長期微笑曲線的右端，引領國人朝向快樂退休的目標前進。「好好退休」也預計在7月初發表新年度的專案內容，給國人更加多元豐富的選擇。

林丙輝強調，基富通成立至今，一本初衷要將基金理財推廣給更多人，完善國人退休準備、子女教育金等人生各階段財富規劃需求，所以，有了穩健的營運基礎與足夠的資源後，將進一步強化平台的服務品質與內容，包括開發多種智能輔助理財工具，以及透過異業、同業合作以整合上下游鏈，共同建構金融理財生態圈，提供多樣化的普惠金融服務。

林丙輝表示，基富通雖然只是小型的獨立金融機構，但今年3月已正式成立「永續發展委員會」，將ESG納入營運的評量指標，同時間也取得ISO27001：2022新版資安認證，這些努力將讓基富通從普惠金融提升至永續金融的發展目標，為客戶、投資人、業務伙伴與社會大眾創造多贏的局面，讓人人都能夠安心地在基富通平台做好一輩子的財富規劃。