法人分析美股債下半年都好 首推多元資產基金

美國聯準會唱鴿，離降息更近一步了！美國股債雙雙迎來多頭，AI類股持續火熱，輝達6月18日市值超越微軟，達到3.34兆美元成為全球市值第一大公司；債市則因近期美國總經數據如通膨持續放緩， 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 回落，目前各類債券收益率仍明顯高於近五年平均值，投資人可以把握降息循環開始前搶進布局，專家推薦透過布局美國市場的多重平衡基金，聰明掌握股債靈活配。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美國近期公布多項數據頻頻報喜，5月通膨數據、消費者生產指數( CPI【CPI】消費者物價指數（Consumer Price Index\, CPI）反映與民眾生活有關的產品及勞務價格變動，為瞭解物價變動情勢的重要指標。我國由行政院主計總處每個月調查與公布這項指數。消費者物價指數代表各地區及各種物品的平均價格變動情況，用來衡量整體物價水準，其增幅一般亦稱為通貨膨脹率。 )與生產者物價指數( PPI【PPI】生產者物價指數（Producer Price Index\, PPI）是用來衡量生產者的產品出廠價格，其中包含了原料、半成品以及最終產品等三個生產階段產品的出廠價格資訊。部分國家以躉售物價指數（Wholesale Price Index\, WPI）來表示，各國的PPI或WPI組成成分也不盡相同。由於生產過程中所面臨的物價波動，終將反映至最終產品的價格上，因此PPI可視為消費者物價指數（CPI）的先行指標。 )皆低於市場預期，其中CPI更以年增率3.4%寫下近三年新低，加深市場對聯準會 Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 今年降息的信心。而美股則受到AI浪潮激勵，雖6月19日美國股市因6月節(Juneteenth)休市一天，但18日標普500指數、那斯達克與費半指數皆創下歷史新高，輝達表現亮眼，6月18日收盤股價上漲3.5%，反映出AI技術的巨大市場潛力，美國無論股或債下半年甚至明年都是正向看待。

國泰美國多重收益平衡基金由經理人主動操盤，標的鎖定美國市場，其中有四成配置在美股。成分股包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜等美股科技巨頭，再搭配金融債、投資等級債及非投資等級債做多元化配置，隨市場變動，機動性的調整投資組合，打造進可攻、退可守的專業布局，是想要搭上美國市場成長的優質基金。