AI啟動科技新浪潮 布局台股科技基金享受上行甜美果實

統一投信研究團隊表示，今、明兩年台股企業獲利成長動能持續上升，產業景氣已經從AI伺服器，慢慢擴散到AI終端及其他傳產，包括金融、原物料、營建、航運等族群的企業獲利也進入上修過程，使台股長期表現可期；AI啟動科技新浪潮，衍生出的龐大商機，此時布局台股科技基金，有機會享有台股長線上行的甜蜜果實。

中央銀行將2024年經濟成長率預測由3.22%調高至3.77%，通膨預期從2.16%微幅調降至2.12%，預計下半年民間消費將續溫和成長，加上全球終端需求回升，台灣出口動能可獲得支撐，民間投資也可獲提振，在下半年通膨有望回落的背景下，法人預期央行年底前將維持政策利率不變，寬鬆的資金環境有助於台股維持強勢格局。