台股中小型八強 賺贏大盤

台股已連續八個交易日創歷史新高，櫃買指數昨（20）日也創下自2000年6月底以來新高。統計近一年來台股中小型基金表現，前八強打敗大盤與OTC績效。法人建議，台股AI與 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 中長期雙主軸不變，指數高檔之際，可留意中小型股的成長力。

施羅德台灣樂活中小基金經理人游秋華表示，隨電腦展落幕，市場仍會持續聚焦輝達供應鏈的台灣隊實力與獲利成長力道，台股指數攀高有望，護國神山股價亦於創歷史新高，台股動能無法忽視。

不過，游秋華提醒投資人留意三個風險因子，一是地緣政治因素，二是美總統選舉，三是 Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 降息態度。前兩者均已發酵得差不多，市場預期Fed會在9月降息，對股市短線行情或許會帶來影響，但考量台股擁有堅實的AI話題，預料長線具支撐力道。

富邦投信也指出，新的AI科技焦點將是軟體應用級別的想像，AI PC 手機預期將陸續成為重要焦點。營建、金融兩大傳產領域目前研判景氣度佳，有機會成為拉動指數的亮點產業。

整體來看，類股輪動齊漲，股市發展健康，新的AI應用想像帶來資金持續聚焦於科技股，加上營建、金融兩大傳產也表現佳，預期指數仍有空間；惟台積電短期漲幅較多可能有調整壓力，會壓抑指數一部分動能。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，在電金雙主流的拉抬之下，台股已連續八個交易日創歷史新高，預料進入第3季旺季後，科技股營收成長將成為持續推升股價的重要動能，從多家外資券商陸續調升晶圓龍頭大廠之目標價可見一斑。