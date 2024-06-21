野村科技多重資產 下月開募

野村投信昨（20）日舉行「全球科技多重資產基金」記者會表示，新基金具備科技主題多重資產、獨到供應鏈選股及全天候債券策略等三大特色，掌握科技創新大趨勢的同時，也合理控制投資組合的波動風險，預計7月1日募集。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，看好AI大趨勢，野村全球科技多重資產基金的股票部位聚焦最具成長潛力的科技主題，並以高品質全天候債券策略為輔，平衡科技股波動較大的特性。

這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力，同時將波動風險降至更可接受的範圍。以過去20年的指數回測為例，科技股與全天候債的組合年化報酬率8.6%，不僅遠勝全球股與固定利率投資等級債的組合的4.9%，相較於100%的全球股票指數的5.8%也明顯領先。

若以年化波動度來看科技股與全天候債的組合也明顯低於100%的全球股票指數，顯示科技創新產業長期成長趨勢看好，加入科技多重資產主題投資效益更勝一般傳統多重資產策略。

在股票投資主題方面，首先鎖定未來三至五年全球最具潛力的科技趨勢，聚焦在AI、 雲端運算【雲端運算】雲端運算是分散式運算技術的一種，由眾多電腦和伺服器組成，提供龐大的運算能力，透過網際網路相連與存取，將使用者平常用不到的應用程式放在雲端這一端，需要時才透過網路要求服務。雲端運算具備和「超級電腦」相同強大效能的網路服務，可將機房放在世界各地，如同雲一般，但可做到網路資源大家共享，將資源效益發揮至最大。雲端運算平台的應用基礎，是良好的網路流量管理和安全機制，避免伺服器負載不平衡；尤其當平台供廠商使用時，更需重視各廠商的內部資料安全管理。 與 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 ，並搭配高品質債券降低波動風險。

其次，在科技股的選擇上擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心，鎖定受惠最深的科技潛力股，而非聚焦一般科技基金偏重的科技權值股，真正掌握科技革命浪潮機會，並追求優於指標的超額報酬。