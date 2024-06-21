生技族群基金 買點浮現

市場對於9月聯準會降息預期提高，法人指出，統計1998年以來每逢聯準會首次降息前後的生物科技類股表現，通常在前三個月已可看出平均逾4%的明顯漲幅，若能在降息後持有一年，漲幅甚至達近30%，相關基金可留意布局時機。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，根據Morgan Stanley統計，觀察近35年來生物科技類股和利率大致呈現相反的走勢，當利率自高點下降時，生物科技類股每季平均股價表現優於整體指數約4%至5%。

江宜虔指出，生技產業仰賴大量投入資金來創新研發技術，因此對利率的敏感度高，當利率上升將使得籌資成本增加，相對地一旦利率走低，有助於舒緩生技公司的資金成本壓力，反映在今年來生物科技公司 IPO【IPO】IPO是初次公開募股（Initial Public Offerings）的簡稱，是指為了籌集企業所需的營運資金，企業的股份首次公開發售並由投資人認購的過程。我國對於IPO股票的課稅方式，與一般上市、櫃公司略有不同，出售 IPO股票的投資人，每年 5月必須強制核實申報其證券交易所得，扣除成本及費用後，按15%稅率分離課稅。為鼓勵投資人長期持有股票，IPO的股票取得後，持有一年以上出售者，稅率減半為 7.5%；上市、上櫃後繼續持有滿三年者，只須按3.75%的低稅率課徵證所稅。 家數與金額已出現明顯回升，顯示投資人對生物科技產業前景看好。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅樂觀看待GLP-1藥物和肥胖治療的前景，同時也看到AI在藥物探索（drug discovery）上的潛力，相信AI和機器學習有機會應用於過去被認為「無藥可治（undruggable）」的領域。

江宜虔說明，美國生物科技公司現金水位也看到明顯改善，超過八成企業手握的現金水位，至少足以支應二年以上的營運，其中甚至有近四成企業的資金水位足夠三年營運需求。

若看生物科技上市公司透過私募管道募得的資金，整體累計金額也在持續增加中，今年的私募金額已接近2023年全年水平，反映出生物科技類股的籌資環境明顯改善。