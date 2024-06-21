基建商品 長線有看頭

隨著AI科技快速增長，用水、用電需求增長，其中生成式AI模型的耗電量達傳統AI工具的100倍，相關電力基礎建設愈趨重要，加上歐美對 4G【4G】「4G」（fourth generation）是第四代行動通訊，相較於3G，是傳輸品質更快更穩定的新一代通訊系統。在高速移動速度下，能提供行動電話用戶達到100Mbps的傳輸速率，在定點無阻隔物的狀況，甚至能達到1Gbps的傳輸速率。長期演進技術（LTE）則是目前4G最主要技術，在理論上，傳輸速度可較3G網路快10倍。 、 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 網路通訊普及需求提升，紛紛通過各種基礎建設預算法案， 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 、基礎建設及公用事業相關基金長線發展可期。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，伴隨著AI科技應用不斷發展且開始普及，缺電成了許多國家開始擔憂的問題。因此，為了避免停電或跳電等狀況發生，一些電纜電網電力儲存設備、發電設備等的鋪設更是加大預算，也使基礎建設相關企業的未來獲利發展備受期待。

魏筱倫強調，有鑑於全球主流經濟體都持續加大基礎建設相關投資預算，預估到2040年以前，全球基礎建設的總投資金額將持續成長，加上聯合國目標2050淨零碳排規劃流程不變，以及AI科技應用需求推波助瀾下，將迎來難得一遇的爆發性成長機遇。滙豐全球基礎建設收益基金主要布局四大產業，包括與景氣連動度較高的能源、交通基礎建設；同時配置與民生必需息息相關的公用事業、數位基礎建設。

第一金投信投資長曾志峰指出，穩健資產部位也可以納入防禦入息類股，如公用事業、基礎建設等，近期股價遭到低估的防禦類股，評價持續回升，加上全球AI需求大爆發，也使科技大廠競相提出AI的決勝終點在電力及能源等看法，驅動水電基建的投資前景，投資人在行情高檔震盪之際，也宜把握下檔更有保護的穩健投資部位。