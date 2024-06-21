平衡型基金 抗震優選

美國通膨降溫讓市場重燃降息預期，激勵股債同步上漲，近期股票漲勢集中在科技指數及台日韓等科技供應鏈。法人建議，目前漲幅集中在少數權值股，短線盤勢恐陷入震盪整理，建議採多元布局策略，可布局組合 平衡型基金【平衡型基金】平衡型基金（Balanced Mutual Fund）又稱為混合基金，是指按基金合約授權，基金經理可依據對市場的判斷，調整基金資產內股票、債券、現金等資產類別比率的共同基金。平衡型基金對單一類別資產的最高或最低持倉比率限制更少，在投資的靈活性上要高於股票基金及債券基金。相較於單一資產類別的基金，該類基金以投資多種資產的方式，分散投資風險，放棄較投機性的利得，以獲得相對穩定的投資績效，追求降低投資報酬的變動程度。 抗波動。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭分析，5月 FOMC【FOMC】美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）為美國聯準會（Fed）的貨幣政策決策機構，成員包括七名理事與12位聯邦準備銀行總裁。其中，理事（包括Fed主席與副主席）與紐約聯準銀行主席為常任有投票權的委員，其他四名投票成員則由11位地區聯準銀行主席輪值擔任，每一年輪換。 會議維持利率不變，聯準會主席鮑爾表示通膨放緩陷入停滯，但下一步行動不太可能是升息。

組合平衡型基金績效表現

經濟數據普遍不佳，ISM製造業指數意外下滑、非農就業新增人數回落至17.5萬人、密大消費者信心指數降至半年新低，而4月 CPI【CPI】消費者物價指數（Consumer Price Index\, CPI）反映與民眾生活有關的產品及勞務價格變動，為瞭解物價變動情勢的重要指標。我國由行政院主計總處每個月調查與公布這項指數。消費者物價指數代表各地區及各種物品的平均價格變動情況，用來衡量整體物價水準，其增幅一般亦稱為通貨膨脹率。 年增3.6%較前月下滑且創三年新低，10年債 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 下滑，金融市場利率風險暫時消退。此外，AI龍頭輝達（NVIDIA）公布第1季營收年增262%、淨利年增620%優於市場預期，第2季財測展望也上修，消息激勵 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 族群領漲大盤，股市持續走高。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，美國經濟持續的韌性和AI科技創新主導全球資產的交易主軸，美債利率與美元維持在高位。經濟與資產強勁表現的背後是財政支持、金融條件寬鬆、全球利率頂點確認、股市頻創高點、AI創新等多項因素。現階段市場的波動提供投資人參與機會，順應市場景氣循環多元收益，建議透過組合平衡型基金配置，全面洞悉市場，同時達到多重保護、嚴控風險。

短期來看，在財政支出仍然較強、選舉年利多、股市處於高位的背景之下，美國經濟韌性或仍能維持，然而中期來看，企業盈利與經濟動能最終仍會受到高利率，高工資，高油價的挑戰，尤其是未受惠於科技創新的中小型傳統產業。在行業選擇上，AI及半導體成長前景透明，持續看好成長型、科技相關，另外看好景氣循環、公用事業相關產業。

謝夢蘭指出，組合型基金可由專家根據景氣循環變化，挑選合適的基金及決定投資比例，持股比率可由0%至100%，多頭時可增加投資效益，空頭時可對抗不景氣，所以組合型基金最大的優勢在於持股機動調整。