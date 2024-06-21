第3季基金投資趨勢／配置高評級複合債 押注四成資金

市場逐漸接受美國聯準會（ Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 ）降息時點持續延後，今年第2季全球風險資產價格震盪向上，主要股市迭創新高。展望第3季，在市場多空因素交錯之際，投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？應該加碼或調降風險資產？本報邀請主要基金公司提供2024年第3季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，希望能協助穩健型投資人持盈保泰。

富蘭克林投顧表示，展望第3季，預期全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會（Fed）政策轉向。第3季建議維持股六債四的投資比重，與第2季相當。在股票方面，科技、生技及印度各占20%，掌握類股及區域輪動機會；另外40%則投入美國平衡型及高評級複合債券基金，網羅高股利股票、債息收益。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一，今年將滿25年，這檔基金常獲基金獎肯定，建議比重可配置20%。到5月底，債券比重達55%，再來是股票（含可轉證及股權連結商品）的43%、現金的2%；產業分布以科技股占6.6%最多，其次是健康醫療股的5.6%、能源股的4.9%。如果選擇美元月配息級別，一年來的年化配息率介於8.19%~8.25%。

基金經理人波克（Edward Perks）指出，債券 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 攀高與高息股都是收益投資具吸引力的標的。人工智慧（AI）題材吸引投資目光，現階段在廣泛市場中找到被低估但具長期成長前景的標的，包括科技、工業與消費等。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金則是全球複合債基金，也可占20%。這檔基金聚焦美債，其他則是英國、法國、加拿大等；存續期間拉長到4.16年；債種以非投資等級債拉高到34.3%最多，再來是投資等級債也提高到27.4%，美國公債則是26%。如果選擇美元月配息級別，一年來的年化配息率介於4.91~5.71%。

基金經理人德賽（Sonal Desai）指出，債券可重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率相當誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的投資機會。

在純股票基金方面，富蘭克林坦伯頓科技基金有86%在美股，搭配荷蘭及台灣等龍頭企業，經理團隊駐紮美國矽谷，平均有18年以上管理經驗。基金以軟體服務股為核心，約四成配置於軟體與服務股，搭配 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 、網路、支付股，與硬體為主的台灣科技股可互補搭配。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）對下半年科技股前景仍抱以信心，原因有四。一是科技股企業獲利成長可望優於大盤。二是對數位轉型和AI的彈性需求。三是利率環境更穩定。四是科技股目前的估值仍合理，目前本益成長比（PEG）僅略高於五年的平均，在美股各類股中也不算貴。

在富蘭克林坦伯頓生技領航基金，美股比重逾八成，其他是丹麥、荷蘭、英國等；除了大型股之外，也布局有題材、潛在爆發力強的小型生技股。基金精選技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的利基領域，包括減肥、發炎性腸道疾病（IBD）、抗體藥物複合體（ADC）、細胞療法、基因療法等領域的投資機會。

至於富蘭克林坦伯頓印度基金，自2022年底的12.43億美元持續擴增，到今年5月底達24.9億美元，規模翻倍，是台灣核備規模第二大的境外印度基金。基金側重金融深化、內需消費、高階科技、基礎建設等四大題材。