台股高息商品 超犀利

台股熱度持續延燒，國人最愛的高股息商品績效跟著水漲船高，今年來加權指數上漲29.4%，野村台灣高股息基金績效達34.4%，國泰台灣高股息基金報酬率28.8%、群益台灣 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 收益 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 也有28.1%，表現亮眼。

近期由於經濟數據發展趨樂觀，加上產業相關題材帶動，台股氣勢銳不可擋，衝上23,000點，連連改寫新高，高股息基金及ETF表現亦媲美大盤。

近一年台灣高股息產品績效表現前十強

根據CMoney統計，近一年報酬率以華南永昌台灣環境永續高股息指數基金上漲73.2%最佳，凱基台灣優選高股息30 ETF上漲63.8%次之，野村台灣高股息基金也有61.04%的績優表現，富邦特選台灣高股息30 ETF漲幅也超過五成，相比大盤指數這段期間共上漲34.3%，表現亮眼突出。

目前台股陸續進入 除權息【除權息】持有公司股票，除了有機會賺取市場買賣差價，還可以參與除權息領取股利，分享公司的經營成果。股利分為現金股利與股票股利，配發現金股利時，稱為除息；配發股票股利，則稱為除權。由於股票的市場價格已包含過去的經營成果，公司配發現金股利及股票股利給股東時，每股股票所代表的企業實際價值將會有所減少。因此，股價必須再扣除這些股利的價值，使除權息前後的股票價值維持一致，稱之為除權息。 旺季，投資人都相當關注高股息類股的一舉一動，包括過去及今年預計採行的股利政策、歷史填息紀錄、市場資金動向等等，預期高股息產品熱度仍將持續延燒，建議投資人擇機進場。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，近期外資買盤不斷挹注台股，尤其是台股AI的相關供應鏈，後市持續看好。

統計5月外資淨匯入117.2億美元，折合新台幣約3,800億元，為史上第一大淨匯入量，累計在台投資近8.8兆元台幣，也帶動指數進一步衝高。然在高檔區強弱分歧震盪下，類股輪動格局明顯，選股難度進一步提升。

群益投信指出，台股目前呈現多頭上漲格局，並已創下新高，整體多頭格局可望延續。

短線上，股市氣氛仍佳，惟6月適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，投資人要提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批布局。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，雖然短線上股市可能因市場對聯準會降息預期變化，呈現區間震盪，但上市櫃企業基本面穩健，今明兩年的獲利成長動能上升，科技業景氣從AI 伺服器，逐步擴散到AI終端，而包括金融、原物料、營建及航運等傳產族群，獲利也進入上修過程，使台股長線仍不看淡。