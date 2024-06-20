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美國非投等債 可撿便宜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美非投等價95元以下進場報酬
美非投等價95元以下進場報酬

美國非投資等級債今年來表現優於公債與投資等級債，近期非投資等級債現金水位為3%，落在七年來平均現金水位之下，法人表示，當95元以下布局美國非投資等級債，持有一年以後的平均報酬為8.5%、二年與三年後皆有雙位數報酬，分別達17.8%與18.5%。

由於投資人的風險偏好上升，使美非投等債指數中前幾大主要持債的價格已超過95元，但市場上還是有許多可撿便宜的優質標的，仍有很大的資本利得空間。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊指出，美國經濟數據好壞參半，儘管目前聯準會態度仍偏鷹，但市場仍對9月降息持有一定期望；而經濟朝軟著陸邁進，非投資等級債備受投資人青睞。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，在美國科技股點火下，整體大盤自4月開始反彈，而美國非投資等級債與美股S&P500指數有高度相關性，由此可知美股多頭環境未熄，美國非投資等級債的表現仍值得期待，可加碼布局美國非投資等級債基金。

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