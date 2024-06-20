高品質成長股 有利可圖

聯博投信昨（19）日舉辦下半年展望記者會指出，美國通貨膨脹逐漸溫和，可望激勵風險資產上揚，看好科技、醫療、消費為主的美國高品質成長股，債券則看好非投資等級債券等的投資機會。

聯博集團美國非投資等級債券投資總監史密斯（Will Smith）認為，美國聯準會（Fed）今年可望降息兩次，分別在9月及12月，2025年降息五次，聯邦基金利率將降到3.5%，但降息幅度仍要取決於經濟數據。

史密斯表示，雖然美國經濟仍具韌性，但就業市場、零售銷售趨於正常化。短期內通膨的不確定性仍高，但占整體通膨比例最高的住房通膨可望持續下降，預期將進一步壓抑核心通膨。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，在利率及通膨偏高的環境，高品質企業較有發揮空間。聯博看好管理團隊資產運用效率較高、資產負債表較強勁、會計原則穩健、獲利較穩定的企業。

李長風表示，值得注意的是，人工智慧（AI）雖是目前市場的焦點，但並非所有與AI相關的標的都具投資機會，仍要謹慎選股。以行動通訊為例，行動應用設施多由通訊基礎建設公司打造，但從中創造獲利的還是科技龍頭，顯示創新科技的基礎建設提供者未必是長期受惠者。

李長風表示，在產業配置上，以科技、醫療、消費為主軸，不但成長較快速，且未來獲利展望較具韌性。此外，去年以來，AI技術提供者領漲美股。後續股價表現是否由應用者接棒，仍需要關注。

在債券方面，史密斯認為，雖然目前非投資等級債券基本面略有減弱，但仍具支撐性，整體品質優於2008年金融海嘯之前。即使短期內到期的債券比例升高，CCC等級債券也只占未來兩年到期債券規模的約2%，到期債券仍以信用評等較高的B級與BB級為大宗。

史密斯指出，預期美國非投資等級債券未來12-18個月違約率雖略微上升至3-4%，但也是回到歷史平均水位，整體非投資等級債券市場仍相當值得期待。