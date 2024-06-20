經理人樂觀情緒 兩年半最高

6月美銀美林經理人調查顯示，經理人樂觀情緒為2021年11月以來最高，現金水位降至三年低點，並持續加碼股票。近八成經理人認為美國聯準會（Fed）未來一年將降息兩到三次，多數預計9月18日將迎來第一次降息，並認為未來一年經濟不會陷入衰退。

彭博資訊統計，本次經理人調查於7~13日進行，對象為238名經理人，共管理7,210億美元資產。調查顯示，高通貨膨脹仍為經理人最關注的尾端風險（32%），其次為地緣政治惡化（22%）、美國選舉（16%）。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易（69%），其次為放空中國大陸股票及做多黃金（都是8%）。

調查也顯示，從貨幣市場基金轉出重新配置的資金，將最有利於美股，其次為政府債及全球股票。針對美國選舉，經理人認為最能影響美國選舉的政策為貿易政策，其次為地緣政治相關政策。此外，除了持續看好科技股，這次調查中，看好銀行股及高品質債未來表現的比例也大幅攀升。

富蘭克林投顧表示，全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及Fed政策轉向，有利風險資產多頭續航。潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。

富蘭克林投顧指出，在等待Fed降息行情之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。股票部位看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材如印度和日本股票基金。

富達國際指出，無論是基本面或技術面，都有利於追逐股票風險。儘管美股的評價不低，但美股的投資機會仍優於其他股市。日股受惠於獲利上修及經濟表現優於預期，因此維持加碼日股。