在減肥藥、醫材等題材加持下，生技醫療類股緩步走高，各次產業明顯反彈，相關基金今年來表現不俗，前十強累積報酬都在10%以上。法人建議，資產配置上，可伺機布局生技醫療相關基金，長線可期。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，在經濟具韌性的支持下，加上金融緊縮環境不再，中長期股市仍可望維持多頭格局，生技醫療產業需求不減，加上醫療次產業各具題材加持，仍有望吸引資金配置。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，隨著供應鏈瓶頸逐步緩解，醫療產業成本上升趨勢有望放緩，此外，醫療產業具備較強的議價能力，未來售價上調之後，獲利率也將持續轉強。

再者，江宜虔說明，股性活潑的美國生物科技公司現金水位已較2023年第4季明顯改善，根據統計，目前約有83%生技公司的現金，至少可支應未來二年以上的營運，相較於去年第4季該比率僅為58%，已有明顯改善，且生物科技上市公司透過私募管道募得的資金累計金額也持續增加。

蔡詠裕舉例，以受到市場關注的減肥藥市場來看，減肥藥除了可用於體態管理，新消費商機可期外，還被發現可能有助於降低心臟病、腎臟病等風險，在多用途的前提下也令需求成長空間再擴大，外資券商包括高盛、巴克萊分別將減肥藥市場規模自1,000億美元調高至1,300至1,500億美元，商機前景值得期待。

江宜虔認為，目前醫療產業的話題性高，包括減重、糖尿病、預防性醫學、AI結合醫療的興起，不僅再度引發市場關注醫療產業，也實質挹注醫療產業的獲利表現，且在生物科技、製藥、醫材、醫療服務各擁優勢，建議投資人採均衡布局方式，全方位掌握醫療產業的成長列車。

蔡詠裕指出，除此之外，隨著技術進步，醫材方面如機器人輔助手術、結構性心臟病等，市場規模年成長率預估達雙位數，後續表現值得留意。而中小型生技類股也獲資金挹注，在M&A頻繁、新股IPO積極下，長期投資價值浮現。