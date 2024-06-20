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美科技股 法人喊進場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
境外美股基金
境外美股基金

輝達（NVIDIA）股票分割後續揚，周二擠下微軟，榮登全球市值最大的企業，引領美股指數頻創新高。法人看好美國龍頭企業的市場定位優勢難以撼動，建議透過集中持股科技產業、聚焦龍頭指標股的相關美股基金，擴大參與多頭成長契機。

統計近一年績效超前的境外美股基金，前十大持股幾乎都有輝達，但因為各檔基金團隊的選股邏輯不盡相同，持股比重有差異，像是PGIM Jennison美國成長基金、富蘭克林高科技基金、貝萊德美國增長型基金持有輝達的比重最高，占基金持股的9.1%至11.8%不等。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，輝達穩居AI產業領導者，未來將推出新一代資料中心平台，並持續發展軟體與生態系統，加速AI在企業運用的滲透度，除了AI題材挹注獲利大幅成長，激勵股價與市值同步節節高升，6月以來的股價分割也成為輝達資金面有利的因子。

彭子芸說明，股票分拆通常能為企業帶來三大利多，首先是反映公司前景正向，且未來盈餘有成長潛力，第二是能使外在流通股數增加，提升流動性，第三為分割後股價降低，有利於提升發行新股的可能性。

彭子芸表示，統計BIG 7加上博通、AMD和Netflix等美國十大科技龍頭股，有史以來每次進行股票分拆，後六個月及一年的股價表現往往令市場驚艷，在分拆後六個月，平均有18%漲幅，而在分拆後一年的股價漲勢更達到平均37%的亮麗表現，反映出龍頭股因為處於成長趨勢軌道，拆分後的「平價」能吸引更多資金青睞。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格指出，AI是下一個大型技術平台，重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年將是AI應用程式（App）和軟體年。

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