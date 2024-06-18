歐洲成長股 後市看升

德銀遠東投信（DWS）昨（18）日舉行2024年下半年投資展望記者會，DWS提出，透過全球多元化的投資組合，憑藉穩健、分散的特性，來應對未來市場的任何變化。產業上，可留意通訊服務與金融，尤其歐洲各國銀行發展。另外，黃金以及美元可作為避險交易標的，金價預估明年中有望上升至2,600美元。DWS亞太區投資總監吳雙榮分享投資觀點，他指出，在股市方面，DWS主要偏好歐洲市場，更勝於日本及美國。

今年是屬於固定收益的年份，吳雙榮指出，股市短期上，自2023年第4季至2024年第1季反彈後估值偏高，年初迄今，股票的表現再次優於全球債券。

在區域性上，吳雙榮強調，DWS團隊看好歐洲股市的後市發展，主因目前歐洲股票的估值較低，可照尋價位合理的優質股、成長股，以及歐洲小型股；而歐洲相關的債券價格，相較之下也較為便宜，尤其特別看好德國國債，投資人可積極關注，並伺機布局。

針對降息預測方面，吳雙榮指出，美國景氣有撐，且表現優於預期，並調升今年美股GDP預估至2%、通膨3%，國以民為本，薪資上漲與通膨下降，也撐起民間消費。吳雙榮分析，目前美國經濟衰退機率僅30%，市場普遍預期2024年降息兩次，不過就DWS的觀點而言，預計聯準會可能會在2025年6月之前降息三次，時序上2024年底前降息一次、2025年首季及第2季前降息兩次，而關鍵在於持續關注通膨的後續發展。

地緣政治風險方面，中國大陸、烏克蘭、中東局勢緊張，變數增加，加上今年是歷年多國舉行大選的一年。以美國舉例，統計1928年以來美國大選年份的平均月波動率，通常7月會是波動率低點、11月達最高點、12月則回溫。整體上，美國大選前幾個月的S&P 500指數波動程度為上升走勢，而大選結果確定後，波動通常會再降溫，因此今年11月也可能會出現同樣的模式。

市場不少人預期美國總統大選可能將由共和黨籍前總統川普勝選。吳雙榮則認為，投資人無須過度擔憂，目前最可能出現的情形，就是拜登當選總統，民主黨贏得眾議院但失去參議院，因此在任何政策上，關鍵在於國會的控制權，將使政策制訂範圍受限，所以政策也幾乎不可能變動。